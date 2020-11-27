Лига Европы
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С преимуществом Тоттенхэма и Байера. Объявлена команда недели ЛЕ
Достаточно обширный выбор
УЕФА продолжает подводить итоги недели в Лиге Европы. Была названа сборная лучших футболистов четвертого тура.
Лишь два клуба отправили туда по два представителя - "Тоттенхэм" и "Байер". От остальных участников турнира был взят только один футболист.
This week's star performers! ????????????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2020
©️ Who would you pick as captain?@fedexeurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL
Отметим, что несмотря на победу "Зари", их игроки были проигнорированы.
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