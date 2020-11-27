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С преимуществом Тоттенхэма и Байера. Объявлена команда недели ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Достаточно обширный выбор

С преимуществом Тоттенхэма и Байера. Объявлена команда недели ЛЕ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги недели в Лиге Европы. Была названа сборная лучших футболистов четвертого тура.

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Лишь два клуба отправили туда по два представителя - "Тоттенхэм" и "Байер". От остальных участников турнира был взят только один футболист.

Отметим, что несмотря на победу "Зари", их игроки были проигнорированы.

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В статье: Венделл Лира Николя Пепе Харри Уинкс Карлос Винисиус
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