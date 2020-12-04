Коуч Брендан Роджерс уверен, что в Запорожье Лестеру просто не повезло

Главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал поражение своей команды в 5 туре Лиги Европы от " Зари ".

Гол на 84 минуте Аллахьяра Саядманеша принес три очка украинским хозяевам на "Славутич-Арене" против "Лестера", который уже обеспечил себе место в плей-офф.

На послематчевой пресс-конференции тренер горожан Роджерс заявил, что его футболистов в Запорожье постигло несчастье.