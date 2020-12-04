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Коуч Брендан Роджерс уверен, что в Запорожье Лестеру просто не повезло
В отличие от луганчан
Главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал поражение своей команды в 5 туре Лиги Европы от "
Гол на 84 минуте Аллахьяра Саядманеша принес три очка украинским хозяевам на "Славутич-Арене" против "Лестера", который уже обеспечил себе место в плей-офф.
На послематчевой пресс-конференции тренер горожан Роджерс заявил, что его футболистов в Запорожье постигло несчастье.
Мне кажется, что игрокам просто не повезло, - сказал наставник. - Мы много сил вложили в эту игру. Мы создали много моментов и имели хорошие возможности для взятия ворот.
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