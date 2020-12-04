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АЗ Алкмаар — Наполи. Обзор матча

Лига Европы
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Обе команды претендуют на выход в плей-офф

АЗ Алкмаар — Наполи. Обзор матча
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Наполи в выездной встрече 5-го тура Лиги Европы сыграл вничью с АЗ — 1:1.

На шестой минуте гости вышли вперед после точного удара Мертенса, а во второй половине матча Бруно Мартинс Инди установил паритет.

После пяти туров Наполи, Реал Сосьедад и АЗ претендуют на путевки в плей-офф в группе F. У неаполитанцев — 10 очков, на два меньше у испанцев и представителей Нидерландов.

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В статье: Лига Европы АЗ (Алкмаар) АЗ
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