Лига Европы
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АЗ Алкмаар — Наполи. Обзор матча
Обе команды претендуют на выход в плей-офф
Наполи в выездной встрече 5-го тура Лиги Европы сыграл вничью с АЗ — 1:1.
На шестой минуте гости вышли вперед после точного удара Мертенса, а во второй половине матча Бруно Мартинс Инди установил паритет.
После пяти туров Наполи, Реал Сосьедад и АЗ претендуют на путевки в плей-офф в группе F. У неаполитанцев — 10 очков, на два меньше у испанцев и представителей Нидерландов.
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