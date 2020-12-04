АЗ Алкмаар — Наполи. Обзор матча

Наполи в выездной встрече 5-го тура Лиги Европы сыграл вничью с АЗ — 1:1.

На шестой минуте гости вышли вперед после точного удара Мертенса, а во второй половине матча Бруно Мартинс Инди установил паритет.

После пяти туров Наполи, Реал Сосьедад и АЗ претендуют на путевки в плей-офф в группе F. У неаполитанцев — 10 очков, на два меньше у испанцев и представителей Нидерландов.