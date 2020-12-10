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Тайсон: Пришло время играть в финале Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

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Тайсон: Пришло время играть в финале Лиги Европы
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон после вылета из Лиги чемпионов в интервью ТК "Футбол" заявил о целях команды на Лигу Европы.

"Время играть в финале Лиги Европы. В прошлом сезоне мы прошли до полуфинала. Конечно, обидно вылетать за шаг до финала. Поэтому время играть в финале. Мы должны играть так же, как и сейчас, воспринимать серьезно все матчи и это касается не только Лиги Европы. Поздравляю всех с попаданием в Лигу Европы", - сказал Тайсон.

Напомним, что "Шахтер" в своей группе Лиги чемпионов с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
10.12.2020 в 19:23
Время придёт, когда пройдёте все раунды до финала :)
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
10.12.2020 в 19:22
Чакроборти!
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0
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
10.12.2020 в 19:13
Чудак к закату карьеры решился?
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
10.12.2020 в 19:09
Не играть,а выигрывать
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
10.12.2020 в 19:03
То Тайсон нікуди не йде? Позитивний настрій. Схоже, що молодь Шахтаря вже наростила м'язи і прагне більшого.
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+1
-1
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Lowdown-truth (Київ)
10.12.2020 в 19:02
Мабуть, хтось забув додати тег "кіберспорт"?
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+1
-2


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