Тайсон: Пришло время играть в финале Лиги Европы

Полузащитник " Шахтера " Тайсон после вылета из Лиги чемпионов в интервью ТК "Футбол" заявил о целях команды на Лигу Европы.

"Время играть в финале Лиги Европы. В прошлом сезоне мы прошли до полуфинала. Конечно, обидно вылетать за шаг до финала. Поэтому время играть в финале. Мы должны играть так же, как и сейчас, воспринимать серьезно все матчи и это касается не только Лиги Европы. Поздравляю всех с попаданием в Лигу Европы", - сказал Тайсон.

Напомним, что "Шахтер" в своей группе Лиги чемпионов с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.