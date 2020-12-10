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Тайсон: Пришло время играть в финале Лиги Европы
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Полузащитник "
"Время играть в финале Лиги Европы. В прошлом сезоне мы прошли до полуфинала. Конечно, обидно вылетать за шаг до финала. Поэтому время играть в финале. Мы должны играть так же, как и сейчас, воспринимать серьезно все матчи и это касается не только Лиги Европы. Поздравляю всех с попаданием в Лигу Европы", - сказал Тайсон.
Напомним, что "Шахтер" в своей группе Лиги чемпионов с 8 очками занял 3-е место и вышел в 1/16 Лиги Европы.
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