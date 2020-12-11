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(Анти) Герой футбольного дня. Бенуа Бастьен

Лига Европы
(4 голосов)

Хорошо, что матч Интер - Шахтер судил не тот арбитр

(Анти) Герой футбольного дня. Бенуа Бастьен
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не так давно матч Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" судила француженка Стефани Фраппар. В дискуссионном эпизоде ​​Вербич - Бонуччи арбитр решила не назначать пенальти, за что была раскритикована болельщиками киевской команды. Но гневить судьбу не нужно – пусть лучше украинские команды судят так, как госпожа Фраппар, чем так, как другой представитель французского судейского корпуса Бенуа Бастьен вчера рассудил "Янг Бойз" и "Клуж".

Вот по итогам такого единоборства (ниже на видео) Бастьен удалил голкипера румынской команды и назначил пенальти в ворота "Клужа". Это при счете 0:1 в пользу румын на 90-й минуте. Победа выводила "Клуж" в 1/16-ю финала Лиги Европы, ничья удовлетворяла уже "Янг Бойз".

А теперь – как подобные эпизоды расценивают нормальные арбитры. Анатолий Трубин в матче "Интер" - "Шахтер" куда жестче сыграл против Бареллы – и имел право так играть. Вратарь во вратарской площадке неприкасаемый.

"Клуж" "насолил" "Заре", когда при жеребьевке группового этапа ЛЕ занял последнее место в третьей корзине, имея такой же рейтинг, как у луганчан (у "Клужа" лучший показатель выступления в последнем сезоне). Но это нормальная здоровая борьба, а то, что произошло вчера в Швейцарии – футбольное кощунство. Пожтому румын очень жалко, с какой стороны ни глянь.

Это был четвертый матч Бастьена в этом еврокубковом сезоне. И было бы справедливо – если бы последний.

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В статье: Янг Бойз (Берн) герой футбольного дня ЧФР Клуж Бенуа Бастьен
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Комментарии (10)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
11.12.2020 в 16:21
своїм памгають, фиглі
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SAID (Одесса)
11.12.2020 в 16:20
Что вы налетели? Судья мог бы дать пенальти и за игру вратаря руками)) Это же для Швейцарии, можно все! (уефа еще даст тех.поражение Клужу)))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2020 в 16:13
У "судді" Монзуль теж двно вжне повинна бути пауза в декілька років але її не буде через патронат павелки.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
11.12.2020 в 16:02
Саме головне, що Трубін вже може й грав за межами воротарського майданчику, а вчора воротар "Клужа" точно в межах...
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
11.12.2020 в 15:56
У сыроедов большой блат в футбольном мире. Похоже на то.
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+1
-1
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Динамо-машина (Киев)
11.12.2020 в 15:34
Этот рефери - дилетант и моральный урод!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2020 в 15:08
Навіть не дивлюсь відео. Швейцарія...
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+2
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
11.12.2020 в 15:07
Судя по видео-это не ошибка судьи,а целенаправленное вытягивание швейцарской команды.
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+5
0
magnum power (БОМЖ)
11.12.2020 в 15:03
метко - футбольное кощунство
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+2
0
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Микко82 (Херсон)
11.12.2020 в 14:43
Автору
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+3
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