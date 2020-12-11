(Анти) Герой футбольного дня. Бенуа Бастьен

Не так давно матч Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" судила француженка Стефани Фраппар. В дискуссионном эпизоде ​​Вербич - Бонуччи арбитр решила не назначать пенальти, за что была раскритикована болельщиками киевской команды. Но гневить судьбу не нужно – пусть лучше украинские команды судят так, как госпожа Фраппар, чем так, как другой представитель французского судейского корпуса Бенуа Бастьен вчера рассудил "Янг Бойз" и "Клуж".

Вот по итогам такого единоборства (ниже на видео) Бастьен удалил голкипера румынской команды и назначил пенальти в ворота "Клужа". Это при счете 0:1 в пользу румын на 90-й минуте. Победа выводила "Клуж" в 1/16-ю финала Лиги Европы, ничья удовлетворяла уже "Янг Бойз".

Penal para Young Boys y expulsión para el futbolista del CFR Cluj cobró el árbitro en esta jugada. Finalmente los suizos anotaron el penal para empatar el partido y lograron el triunfo en la última pelota del encuentro. ¿Quién te conoce CONMEBOL? ????????????⚽

pic.twitter.com/FS8ByjLZ9w — Fodbold World (@fodboldworld) December 10, 2020

А теперь – как подобные эпизоды расценивают нормальные арбитры. Анатолий Трубин в матче "Интер" - "Шахтер" куда жестче сыграл против Бареллы – и имел право так играть. Вратарь во вратарской площадке неприкасаемый.

"Клуж" "насолил" "Заре", когда при жеребьевке группового этапа ЛЕ занял последнее место в третьей корзине, имея такой же рейтинг, как у луганчан (у "Клужа" лучший показатель выступления в последнем сезоне). Но это нормальная здоровая борьба, а то, что произошло вчера в Швейцарии – футбольное кощунство. Пожтому румын очень жалко, с какой стороны ни глянь.

Это был четвертый матч Бастьена в этом еврокубковом сезоне. И было бы справедливо – если бы последний.