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Караваев высказался о Брюгге и вспомнил пенальти в противостоянии квалификации ЛЧ
Тогда киевляне в группу не попали
Фланговый защитник "
Хороший жребий, если учитывать, какой там была корзина. Там и "Арсенал", английские, итальянские клубы. Как я понял, по сравнению с тем годом команда очень выросла, но и мы, я считаю, добавили с приходом Мирчи Луческу.
У нас есть свой рисунок игры, свой стиль, мы знаем, что мы делаем на футбольном поле каждый друг относительно друга. Осталось, как он говорит, довести это все до автоматизма. Особенно для молодых игроков, которым 20-21 год. А они уже будут во всем подкованными. Можно через год или два ехать в Европу и быть на ведущих ролях.
Привез пенальти в матче с "Брюгге"? Могут пихать только тогда, когда ты ерундой занимаешься на поле. А если выполняешь то, что от тебя требуют, то это просто стечение обстоятельств. Может случиться такое с кем угодно, у нас много таких моментов, когда пенальти или еще что. Ты будто делаешь все правильно, но потому, что очень много энергии, желания, и когда этого всего слишком много, то это приводит к необдуманным моментам, от которых ты не сильно застрахован.
Первый матч противостояния "Динамо" - "Брюгге" состоится 18 февраля, а ответный матч в Бельгии - 25 числа.
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