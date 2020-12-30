Караваев высказался о Брюгге и вспомнил пенальти в противостоянии квалификации ЛЧ

Фланговый защитник " Динамо " Александр Караваев результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы - бельгийский Брюгге.

Хороший жребий, если учитывать, какой там была корзина. Там и "Арсенал", английские, итальянские клубы. Как я понял, по сравнению с тем годом команда очень выросла, но и мы, я считаю, добавили с приходом Мирчи Луческу.

У нас есть свой рисунок игры, свой стиль, мы знаем, что мы делаем на футбольном поле каждый друг относительно друга. Осталось, как он говорит, довести это все до автоматизма. Особенно для молодых игроков, которым 20-21 год. А они уже будут во всем подкованными. Можно через год или два ехать в Европу и быть на ведущих ролях.