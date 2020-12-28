Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андриевский: До матча на Камп Ноу противостоял Месси только на Play Station
Защитник киевлян рассказал о своем опыте в Лиге чемпионов
Полузащитник "
— Спрошу сразу: как оцениваешь "Брюгге", матчами с которым "Динамо" откроет следующий сезон?
— Играть можно. Просто нужно подготовиться к сопернику. Это очень серьезный коллектив, чемпионы своей страны. Команда отличается атакующей игрой. Но если мы к этим играм правильно подготовимся, выйдем победителями.
— Какие эмоции остались от группового турнира Лиги чемпионов, в частности, от матча с "Барселоной" на "Камп Ноу"?
— На самом деле, это не передаваемые эмоции. В Барселоне был мой первый матч в Лиге чемпионов в основном составе. Это сложно передать, ведь сыграть в этом турнире было моей мечтой, а тут еще на таком стадионе против такого именитого соперника.
— Вблизи Месси выглядит как-то иначе, чем по телевизору?
— (Смеется.) Наверное, я где-то не мог поверить своим глазам сначала, что играю против него. До этого противостоял Месси только на play station. Очень рад, что Месси участвовал в этом матче.
— Стартовое волнение на "Ноу Камп" как быстро прошло?
— Минут десять было тяжело справиться с эмоциями. Нервничал немного. Но после нескольких удачных действий стало проще, появилась уверенность.
— Трибуны и в Барселоне, и во многих других городах были пустыми. Вы привыкли уже играть в таких условиях?
— Наверное, это главное разочарование года. Грустно, нет накала. Такое чувство, что играешь в товарищеском матче. Хочется, чтобы болельщики побыстрее вернулись, это совсем другие эмоции.
— Что, кроме результатов, изменилось в "Динамо" с приходом Мирчи Луческу?
— Микроклимат стал лучше, так как пришли победы, потому что когда выигрываешь, всегда легче. Кроме того, все стало солиднее, до мелочей. И в быту, и во всем. Надеюсь, мы выполним все поставленные задачи.
Популярное сейчас
- Санжар прокомментировал переход Милевского в Минай
- В Карпатах Юрчишина-Тлумака работает три человека
- Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову
- Четверо украинских голкиперов получат коллекционное пиво в честь рекорда Месси
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО