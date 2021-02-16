Вспышка COVID-19. Брюгге летит на игру с Динамо без тренера и лидера полузащиты

Вчера, 15 февраля перед отправлением в Киев на матч Лиги Европы с киевским "Динамо" вся команда и персонал бельгийского клуба сдали тесты на COVID-19, результаты которых стали известны сегодня, 16 февраля.

Как выяснилось, болезнь диагностирована у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и всего его штаба, сообщает официальный сайт клуба.

Потеря есть и среди игроков. Коронавирус обнаружен у Ханса Ванакена, подтвержден у Матея Митровича и Стефано Денсвила. А Тест Шарля де Кетеларе, оказался отрицательным. Добавим, что Ванакен - один из лидеров "Брюгге". В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче (в том числе 3 + 3 в Лиге Чемпионов).

Все игроки и сотрудники с положительным результатом находятся на карантине. Тренер "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс отправятся в Киев.

Напомним, что первый Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" должен состоятся в четверг, 18 февраля. Начало - в 19:55.