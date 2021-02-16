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Вспышка COVID-19. Брюгге летит на игру с Динамо без тренера и лидера полузащиты

Лига Европы
(1 голосов)

Потеря есть и среди игроков

Вспышка COVID-19. Брюгге летит на игру с Динамо без тренера и лидера полузащиты

Новина українською

Вчера, 15 февраля перед отправлением в Киев на матч Лиги Европы с киевским "Динамо" вся команда и персонал бельгийского клуба сдали тесты на COVID-19, результаты которых стали известны сегодня, 16 февраля.

Как выяснилось, болезнь диагностирована у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и всего его штаба, сообщает официальный сайт клуба.

Потеря есть и среди игроков. Коронавирус обнаружен у Ханса Ванакена, подтвержден у Матея Митровича и Стефано Денсвила. А Тест Шарля де Кетеларе, оказался отрицательным. Добавим, что Ванакен - один из лидеров "Брюгге". В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче (в том числе 3 + 3 в Лиге Чемпионов).

Все игроки и сотрудники с положительным результатом находятся на карантине. Тренер "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс отправятся в Киев.

Напомним, что первый Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" должен состоятся в четверг, 18 февраля. Начало - в 19:55.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Филипп Клеман
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Источник:
ФК Брюгге

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Комментарии (4)
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Металлист навсегда (Чугуев)
16.02.2021 в 12:49
Хай Ляшко на карантин Брюгге закриє
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0
-1
Bush_Dima (Чернігів)
16.02.2021 в 12:40
Хреново! Тепер у Брюге буде мотивація відмовитись від гри, якщо температура буде менша -15 С
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0
-2
мы за динамо (киев)
16.02.2021 в 12:48
останні коригування гідрометцентру на завтра -6 вдень. пс у бругів є другий склад команди? ну як вимагав уєфа для нашої збірної. уєфа просто зобовьязаний втрутитись дотримуючись своїх же норм. будеде технар?
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 12:35
І це не дуже добре для нашої збірної. Але все в ногах Динамо.
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+1
-1


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