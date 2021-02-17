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Шахтер определился с игроками на выездной матч против Маккаби
Поединок состоится 18 февраля
фото - твиттер Шахтера
Донецкий "Шахтер" опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Маккаби" Тель Авив
В список попали 23 футболиста, на которых сможет рассчитывать наставник "горняков" Луиш Каштру.
- Вратари: Пятов, Гриценко, Трубин;
- Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь;
- Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо;
- Нападающие: Мораес.
⚒ Список игроков «Шахтера», полетевших в Израиль на матч с «Маккаби» ТА в Лиге Европы ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2021
???? Поединок #МаккабиШахтер состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/karQhVR5ZS
Напомним, что поединок "Маккаби"- "Шахтер" состоится 18 февраля в Тель-Авиве. Матч начнется в 22:00.
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