Шахтер определился с игроками на выездной матч против Маккаби

Донецкий "Шахтер" опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Маккаби" Тель Авив

В список попали 23 футболиста, на которых сможет рассчитывать наставник "горняков" Луиш Каштру.

Вратари: Пятов, Гриценко, Трубин;

Пятов, Гриценко, Трубин; Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь;

Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь; Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо;

Степаненко, Тайсон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо; Нападающие: Мораес.

⚒ Список игроков «Шахтера», полетевших в Израиль на матч с «Маккаби» ТА в Лиге Европы ????



???? Поединок #МаккабиШахтер состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/karQhVR5ZS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2021

Напомним, что поединок "Маккаби"- "Шахтер" состоится 18 февраля в Тель-Авиве. Матч начнется в 22:00.