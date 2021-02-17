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Шахтер определился с игроками на выездной матч против Маккаби

Лига Европы
(1 голосов)

Поединок состоится 18 февраля

Шахтер определился с игроками на выездной матч против Маккаби

фото - твиттер Шахтера

Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Маккаби" Тель Авив

В список попали 23 футболиста, на которых сможет рассчитывать наставник "горняков" Луиш Каштру.

  • Вратари: Пятов, Гриценко, Трубин;
  • Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь;
  • Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо;
  • Нападающие: Мораес.

Напомним, что поединок "Маккаби"- "Шахтер" состоится 18 февраля в Тель-Авиве. Матч начнется в 22:00.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Источник:
твиттер Шахтера

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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
17.02.2021 в 11:23
8 февраля...))) Ау, редакція...
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