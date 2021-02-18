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Кривцов: В Тель-Авив долетели не с комфортом - самолет прилично шатало

Лига Европы
(1 голосов)

Игрок - о прилете в Израиль

Кривцов: В Тель-Авив долетели не с комфортом - самолет прилично шатало

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о прилете в Тель-Авив и предматчевой тренировке.

"Летели не сильно комфортно, самолет прилично шатало, трусило. Надеемся, что в день матча будет лучше погода, потому что не очень удобно играть с таким сильным ветром. Здесь намного теплее, чем в Украине, надеюсь, еще и ветра не будет.

Тренироваться приятнее, не так ноги мерзнут. Хорошее поле, хороший дренаж. На предыгровой тренировке мало кто использовал железные шипы. В обычных пластмассовых шипах никто не скользил", – сказал Кривцов.

Напомним, что сегодня, 18 февраля "Шахтер" сыграет с "Маккаби" в Тель-Авив в первом матче финала 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 22.00.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.02.2021 в 15:42
Шатало? С Селезнёвым затусили? :)
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aleks68
18.02.2021 в 15:53
полечи голову чмо
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