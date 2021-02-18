Кривцов: В Тель-Авив долетели не с комфортом - самолет прилично шатало

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о прилете в Тель-Авив и предматчевой тренировке.

"Летели не сильно комфортно, самолет прилично шатало, трусило. Надеемся, что в день матча будет лучше погода, потому что не очень удобно играть с таким сильным ветром. Здесь намного теплее, чем в Украине, надеюсь, еще и ветра не будет.

Тренироваться приятнее, не так ноги мерзнут. Хорошее поле, хороший дренаж. На предыгровой тренировке мало кто использовал железные шипы. В обычных пластмассовых шипах никто не скользил", – сказал Кривцов.