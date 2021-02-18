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Кривцов: В Тель-Авив долетели не с комфортом - самолет прилично шатало
Игрок - о прилете в Израиль
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о прилете в Тель-Авив и предматчевой тренировке.
"Летели не сильно комфортно, самолет прилично шатало, трусило. Надеемся, что в день матча будет лучше погода, потому что не очень удобно играть с таким сильным ветром. Здесь намного теплее, чем в Украине, надеюсь, еще и ветра не будет.
Тренироваться приятнее, не так ноги мерзнут. Хорошее поле, хороший дренаж. На предыгровой тренировке мало кто использовал железные шипы. В обычных пластмассовых шипах никто не скользил", – сказал Кривцов.
Напомним, что сегодня, 18 февраля "Шахтер" сыграет с "Маккаби" в Тель-Авив в первом матче финала 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 22.00.
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