Црвена Звезда - Милан 2:2. Обзор матча, видео голов

Бескомпромиссный первый поединок 1/16 Лиги Европы, в котором обе команды били пенальти, но все же итоговый счет можно считать героическим для сербов - они с 77 минуты играли в меньшинстве после удаления вингера левого фланга Милана Родича.

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) 2: 2

Голы: Канга (52, пенальти), Павков (90 + 3) - Панков (гол в свои ворота), Эрнандес (61, пенальти)

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