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Тете в концовке матча увеличил преимущество Шахтера над Маккаби

Лига Европы
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Тете в концовке матча увеличил преимущество Шахтера над Маккаби

Новина українською

Тете на 90+2 минуте поставил точку "Шахтера" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" в Тель-Авиве.

Бразильский легионер эффектным ударом низом завершим контратаку, которой дирижировал Фернандо.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Тете
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