Луческу: Есть уверенность, что команда за неделю прибавила, но этого недостаточно

Главный тренер “Динамо” Мирча Луческу перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против “Брюгге” ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции.

- “Брюгге” потерял еще двух игроков из-за коронавируса. Не настораживает ли вас эта вспышка заболевания и не является ли она поводом для УЕФА отменить матч?

- Мы уже ездили в Барселону и Турин на матчи Лиги чемпионов без большого количества игроков основного состава. Так что не вижу в этом никакой причины для отмены матча, многие команды проходили через подобную ситуацию. “Брюгге” я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то определенно будут иметь еще больше мотивации, энтузиазма и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, как по мне, будет даже выше, чем у основных футболистов.

- Есть ли уверенность, что за неделю, которая прошла после первого матча, ваша команда прибавила и усовершенствовала свою игру?

- Уверенность есть, но этого недостаточно. В Киеве была равная игра - мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам. С точки зрения тактики поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основополагающим и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте.

- Какой турнир для вас приоритетнее - чемпионат Украины или Лига Европы?

- Ни в коем случае нельзя сравнивать эти турниры и выделять из них какой-то более важный. Все турниры для меня являются очень важными, и мы с максимальной концентрацией подходим к каждой игре. В нашем составе очень много молодых игроков, и для них это своеобразная футбольная сцена, где можно себя показать. Я надеюсь, что нам это удастся.