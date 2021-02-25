Каштру: Хочу, чтобы Шахтер забивал больше, но не забывайте, что мы пять забили Реалу и два - Маккаби

Наставник Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби.

"Это очень приятно, когда болельщики будут поддерживать на стадионе. Когда есть люди, которые нас любят, поддерживают мы чувствуем себя комфортно. Это совершенное другие чувства.

Я всегда очень любил хорошо сбалансированные команды в обороне. Должна всегда быть хорошая организация, позволяющая действовать комфортно на поле. Для меня очен важно, чтобы игроки знали как действовать при любом результате.

Команда нашла хороший баланс. Кажется, что мы создаем мало, но мы одна из мало пропускаемых команд в Европе на внутренней арене. Я не говорю за еврокубки, потому что там нас переехала Боруссия десяточкой. Мы хотим показывать больше.

Я хочу, чтобы Шахтер забивал больше, но не стоит забывать, что мы пять забили Реалу, два - Маккаби. Тренер всегда хочет пропускать меньше и забивать как можно больше. Это часть нашего профессионализма.

Как перфекционисты всегда хотим, чтобы команда показывала отличную игру, несмотря на то, что сейчас даже большим клубам тяжело играть на своем уровне. Когда мы видим игру ПСЖ, Барса не так хорошо играет, Реал такой же, Ливерпуль, который не так достойно себя проявляет. Мы прекрасно понимаем, что ситуация в мире подействовала. Также само Атлетико", - сказал Каштру.