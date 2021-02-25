Каштру: Сегодня мы задавили Маккаби. Выиграли 3:0 и прошли дальше

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол рассказал о победе над "Маккаби" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

– Цель выполнена. Мы хотели пройти в следующий этап, нам это удалось. Не хотели пропускать, и не пропускали. Хотели бы больше времени атаковать, заставлять линии соперника садиться. Но не совсем смогли. Вышли в следующий раунд без травмированных или дисквалифицированных игроков. Два дня мы работали над этой темой, а теперь ее закрываем. Переходим к следующему матчу, думаем и говорим только о "Заре".

С 30-й минуты первого тайма "Маккаби" был лучше не только в стандартах, но по игре. Я удивлялся тем, кто думал, что у нас простая задача. Прекрасно знал, что мы добились хорошего результата в Тель-Авиве, но будет сложно в Киеве. Соперник сегодня ничего не терял. Им нужно было сегодня только побеждать, поэтому они отдавали все свои силы.

То, что произошло в матче – мы предвидели. Наша команда старалась управлять игрой, но не все получилось так, как мы хотели. Мы делали задуманное, но с 30-й минуты мы увидели "Маккаби", который хотел пройти дальше. Мы должны были понимать, что в определенные моменты должны быть сильны в обороне, играя против любой команды. Так и было.

– В перерыве вы сделали две замены, чего вы добивались этим?

– Я думал о следующем матче и хотел добавить нашей команде чуть больше энергии, чем было в первом тайме. Мы должны проводить замены в зависимости от того, чего мы хотим и что происходит на поле. Мы играли совсем недавно, играли сегодня и будем играть в воскресенье. Потом среда, снова воскресенье, четверг. Еще целый месяц будет таких матчей. Поэтому мы должны смотреть в будущее, чтобы ребята были в хороших кондициях, чтобы мы добивались своих целей. Так есть, так и будет.

– С 30-й по 60-ю минуту "Маккаби" практически задавил "Шахтер".

– Нет, сегодня мы задавили "Маккаби". Мы выиграли 3:0 и прошли дальше.