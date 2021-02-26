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Буяльский: Знали, что у нас будет момент, что надо его использовать

Лига Европы
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Киевляне все-таки прошли Брюгге

Буяльский: Знали, что у нас будет момент, что надо его использовать

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Брюгге" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы и выход киевлян в следующий раунд турнира.

"Было тяжело, потому что поле немного другое, на нем быстро подсаживаются ноги. Мы провели только одну тренировку на этом поле, не привыкли к нему.

Знали, что у нас будет момент впереди, что надо его использовать.

В первом тайме больше думали не об атаке, а об обороне. А во второй половине сыграли более раскрепощенно и более вперед.

Где-то внутри каждый нервничал, но, главное, чтобы это не сказывалось на команде", – сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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