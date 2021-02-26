Буяльский: Знали, что у нас будет момент, что надо его использовать

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Брюгге" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы и выход киевлян в следующий раунд турнира.

"Было тяжело, потому что поле немного другое, на нем быстро подсаживаются ноги. Мы провели только одну тренировку на этом поле, не привыкли к нему.

Знали, что у нас будет момент впереди, что надо его использовать.

В первом тайме больше думали не об атаке, а об обороне. А во второй половине сыграли более раскрепощенно и более вперед.

Где-то внутри каждый нервничал, но, главное, чтобы это не сказывалось на команде", – сказал Буяльский.