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Буяльский: Знали, что у нас будет момент, что надо его использовать
Киевляне все-таки прошли Брюгге
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Было тяжело, потому что поле немного другое, на нем быстро подсаживаются ноги. Мы провели только одну тренировку на этом поле, не привыкли к нему.
Знали, что у нас будет момент впереди, что надо его использовать.
В первом тайме больше думали не об атаке, а об обороне. А во второй половине сыграли более раскрепощенно и более вперед.
Где-то внутри каждый нервничал, но, главное, чтобы это не сказывалось на команде", – сказал Буяльский.
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