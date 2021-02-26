Вратарь Брюгге: Если бы команда была в полном составе - мы бы выиграли у Динамо

Голкипер бельгийского "Брюгге" Симон Миньоле подвел итоги ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" (0:1).

"Мы играли консервативно и у нас была возможность забить гол. У "Динамо" более свежие игроки, чем у нас, это имеет значение. В последние 20 минут соперник пошел вабанк. К сожалению, они смогли забить гол за пять минут до конца игры. Трудно вернуться, чтобы получить еще один шанс. Если бы мы могли забить, это был бы другой сценарий. Очень досадно. Если бы сохранили игру на ноль, мы бы прошли в следующий раунд.

Если бы команда была в полном составе, дома мы бы выиграли эту игру, особенно с результатом на выезде. Все, кто был на поле, отдали все силы. Но этого было слишком мало. Плей-офф не сложился - это футбол. С этим иногда приходится мириться.

Я разочарован, так как хотел пройти в следующий раунд. Для ребят, которые находятся дома (на карантине - прим.), появился бы еще один шанс сыграть европейский матч. Это было вполне возможно. Я не говорю, что мы могли победить всех в Лиге Европы, но мы определенно можем противостоять всем", - сказал Миньоле.