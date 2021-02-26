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Вратарь Брюгге: Если бы команда была в полном составе - мы бы выиграли у Динамо

Лига Европы
(2 голосов)

Симон Миньоле - о поражении от киевского клуба и вылете с ЛЕ

Вратарь Брюгге: Если бы команда была в полном составе - мы бы выиграли у Динамо

Новина українською

Голкипер бельгийского "Брюгге" Симон Миньоле подвел итоги ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" (0:1).

"Мы играли консервативно и у нас была возможность забить гол. У "Динамо" более свежие игроки, чем у нас, это имеет значение. В последние 20 минут соперник пошел вабанк. К сожалению, они смогли забить гол за пять минут до конца игры. Трудно вернуться, чтобы получить еще один шанс. Если бы мы могли забить, это был бы другой сценарий. Очень досадно. Если бы сохранили игру на ноль, мы бы прошли в следующий раунд.

Если бы команда была в полном составе, дома мы бы выиграли эту игру, особенно с результатом на выезде. Все, кто был на поле, отдали все силы. Но этого было слишком мало. Плей-офф не сложился - это футбол. С этим иногда приходится мириться.

Я разочарован, так как хотел пройти в следующий раунд. Для ребят, которые находятся дома (на карантине - прим.), появился бы еще один шанс сыграть европейский матч. Это было вполне возможно. Я не говорю, что мы могли победить всех в Лиге Европы, но мы определенно можем противостоять всем", - сказал Миньоле.

Напомним, что в рамках чемпионата Бельгии "Брюгге" сыграет с "Гентом" 28 февраля.

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В статье: Брюгге Симон Миньоле
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Источник:
Club Brugge

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Комментарии (7)
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alktus (Хмельницкий)
26.02.2021 в 10:34
Если бы у бабушки был ....й, это был бы дедушка.
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0
0
Одіссей (Донецьк)
26.02.2021 в 10:16
Вы и так обыграли один из лучший клубов Восточной Европы ...Зенит. Ну а Динамо оказалось Вам не по зубам.
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+2
0
Comment06 (Украина)
26.02.2021 в 09:54
1.Не за 5, а за 11(с учетом доп) мин. 2.А признать, что проиграли достойному сопернику слабо? 3. Жалобы и нытье- удел неудачников.
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+3
-1
Footballhead (м. Чернігів)
26.02.2021 в 10:10
З Дирки такий же гідний суперник, як з мене китаєць. У Брюґґе не було на полі п'яти основних гравців включно з плеймейкером і найкращим бомбардиром (Ванакен і Ланґ), плюс проданий в Монако вінґер Діятта, плюс відсутній через ковід менеджер Клеман. Такий знекровлений Брюґґе гідно би обіграла Зоря або Ворскла, але точно не Дирка, яка мала проходити без жодних зайвих зусиль. Кієвлянє, у вас понти не по масті, спустіться на землю.
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0
-7
can (Торонто, Львов)
26.02.2021 в 10:56
Балдеешь от себя нагадившего, ну и балдей от своего чмошества. Тебе приятно, когда посетители сайта крутят пальцем у виска? Сегодня был хороший день для футбольной Украины. А ты кушай свое дер-мо на здоровье.
0
0
MIG-40 (Одесса)
26.02.2021 в 09:49
Могли, бесспорно. Но фарт это фарт.! И в тот вечер он был не на Вашей стороне.
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+2
0
martun (Дніпро)
26.02.2021 в 09:43
Если бы да кабы,в ж...е выросли грибы.
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+3
-1


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