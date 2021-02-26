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Сенсация. Хоффенхайм - Мольде 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Хоффенхайм - Мольде, Лига Европы, 25 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором Мольде сенсационно переиграл Хоффенхайм. Первая игра завершилась вничью 3:3, а в Германии норвежцы победили благодаря дублю Улланда-Андерсена.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Хоффенхайм - Мольде 0:2
Голы: Улланд-Андерсен 25 90+5
Первый матч 3:3
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