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Сенсация. Хоффенхайм - Мольде 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Хоффенхайм - Мольде, Лига Европы, 25 февраля 2021

Сенсация. Хоффенхайм - Мольде 0:2. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором Мольде сенсационно переиграл Хоффенхайм. Первая игра завершилась вничью 3:3, а в Германии норвежцы победили благодаря дублю Улланда-Андерсена.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Хоффенхайм - Мольде 0:2
Голы: Улланд-Андерсен 25 90+5
Первый матч 3:3

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В статье: Лига Европы Мольде Хоффенхайм (Зинсхайм)
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