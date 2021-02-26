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Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

Лига Европы
(2 голосов)

Его выход усилил игру

Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирчу Луческу немало критиковали за замены, сделанные в матче "Динамо" - "Брюгге" (1:1). Киевлянам нужен был удобный в контексте двухматчевого противостояния результат, а румын менял игроков строго по позициям. Вместо Беседина вышел Супряга, вместо Кендзеры – Караваев, вместо де Пены – Родригес, а вместо Шапаренко – Шепелев.

Шапаренко слабо сыграл против "Брюгге" в Киеве. Кроме того, что был малоактивным, еще и ошибался в простых ситуациях. Именно этим, наверное, стоит объяснять решение Луческу оставить Николая в запасе и на матч с "Десной", и на ответный матч с "Брюгге". В обоих случаях один из лидеров "Динамо" появлялся на поле в ходе замен.

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Ключевые передачи "Брюгге" (оранжевым) и "Динамо" (синим). Причем, бельгийцы лучше действовали также в отборе мяча

"Десна" сама позволила "Динамо" в конце матча завладеть тотальной инициативой, а вот с "Брюгге" такой номер не проходил. Статистика показывает, что бельгийцы контролировали ход игры. Да, киевляне выполнили больше передач и имеют более высокий процент точных пасов. Но обратим внимание на такой компонент как ключевые передачи – трехкратное преимущество "Брюгге" (12:4). При этом, у бельгийцев вдвое больше успешно выполненных отборов мяча, больше попыток сыграть в отборе, меньше случаев, когда их футболиста обыгрывали в результаты дриблинга. У "Динамо" же лучшими компонентами обороны были выносы мяча, по которым Забарному и Сироте в этом поединке не было равных.

Заслуга Шапаренко в том, что с его выходом на поле игра "Динамо" была направлена ​​на чужие ворота. Три его удара – это достояние индивидуальных действий Николая, но десять из пятнадцати его передач были в направлении чужих ворот. Одиннадцать из пятнадцати – на чужой половине поля. Игра Шапаренко стала одним из ключевых факторов возникновения того единственного момента, который и помог "Динамо" забить победный гол.

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Передачи в исполнении Николая Шапаренко – большинство на чужой половине поля и по направлению к чужим воротам

Достаточно ли всего этого, чтобы говорить о справедливой победе киевлян – сложный вопрос. Наверное, это тот случай, когда в следующий раунд прошла команда, которая меньше этого заслуживала по рисунку игры. Да и фактор Луческу, видимо, также не определяющий. И в Киеве, и в Брюгге он делал замены игроков по позициям. Но если в первом матче это не дало усиления, то во втором выход Шапаренко сыграл большое значение. Так бывает. А иногда бывает и так, как в гостевом матче Лиги чемпионов с "Ференцварошом", когда вышедший на замену игрок "привозит".

Тогда осуждали, а теперь вроде как и нельзя. Ведь победители – неприкосновенные.

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
26.02.2021 в 11:01
ТО Є ТАК Шапоренко безумовно талановитий та той хто потрібен Динамо, проте стабільності і "солідності" йому не вистачає! А вчора дійсно три удари, двічі воротарю суперника довелось виручати свою команду
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