Тренер-специалист по Лиге Европы и топ-бомбардир Примеры. Десять фактов о ближайшем еврокубковом сопернике Динамо

"Динамо" получило соперника в 1/8-й финала Лиги Европы. Им стал представитель чемпионата Испании "Вильярреал". Вот десять важных фактов, касающихся ближайшего еврокубкового соперника киевлян.

- "Вильярреал" тренирует Унаи Эмери, это специалист, который трижды выигрывал Лигу Европы с "Севильей". В частности, он проходил и украинские "Днепр" (сезон 2014/15, в финале) и "Шахтер" (2015/16, в полуфинале);

- на групповом этапе текущей Лиги Европы "Вильярреал" играл против "Маккаби" (Тель-Авив), с которым в 1/16-й соревновался донецкий "Шахтер". Дома испанцы победили 4:0, а вот на выезде свели матч к ничьей 1:1;

- на групповом этапе текущей Лиги Европы в одном из матчей "Вильярреал" получил техническую победу. Ведь "Карабах" не приехал на поединок шестого тура из-за вспышки коронавируса; практического турнирного значения тот поединок не имел;

- в Лиге Европы у "Вильярреала" продолжается беспроигрышная восьмиматчевая серия. Семь матчей этой серии – победы, один матч – ничья. Примечательно, что все поединки этой серии сыграны в текущем сезоне. А перед тем в последний раз "Вильярреал" играл в Лиге Европы весной 2019-го, вылетев от "Валенсии" 1:3 и 0:2;

- в чемпионате Испании у "Вильярреала" продолжается шестиматчевая безвыигрышная серия. Пять матчей этой серии – ничьи, один матч – поражение;

- "Вильярреал" в текущем чемпионате Испании отбирал очки у двух текущих лидеров турнирной таблицы "Атлетико" (0:0) и "Реала" (1:1). Но проиграл "Барселоне" 0:4 и "Севилье" 0:2;

- в составе "Вильярреала" выступает один из лучших бомбардиров чемпионата Испании Херард Морено. В девятнадцати матчах Примеры он забил четырнадцать голов. Выше результативность только у Лионеля Месси и Луиса Суареса;

- "Вильярреал" – самая миролюбивая команда чемпионата Испании. В 24-х матчах у нее тринадцать ничьих, ближайшие преследователи по этому показателю – "Леванте" и "Уэска" (по десять ничьих);

- в составе "Вильярреала" выступает Карлос Бакка, забивавший "Днепру" в финале Лиги Европы за "Севилью". Также "субмарина" обладает такими игроками как Дани Парехо, Франсис Коклен, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Этьен Капу. Общая стоимость состава – более 246 миллионов евро;

- "Динамо" уже встречалось с "Вильярреалом" в еврокубках. В розыгрыше Кубка УЕФА 2004/05 команды пересеклись на стадии 1/16-й финала, и дальше прошел представитель Испании. После ничьей 0:0 в Киеве, дома "Вильярреал" победил 2:0.

Напомним, что в 1/16-й финала лиги Европы "Динамо" прошло "Брюгге" (1:1 и 1:0), а "Вильярреал" оказался сильнее "Зальцбурга" (2:0 и 2:1). Первый матч противостояния состоится 11-го марта в Киеве, ответный – 18-го марта в Вильярреале.