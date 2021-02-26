Блохин о жеребьевке ЛЕ: У наших команд шансы есть - нужно играть

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Олег Блохин прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой донецкий "Шахтер" сыграет против итальянской "Ромы", а киевское "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом".

"Динамо" и "Шахтеру" предстоит сыграть с играющими командами хорошего уровня. Шансы можно будет оценить только после первой игры. До матча все 50 на 50.

Конечно, "Вильяреал" уже посильнее соперник, чем "Брюгге", да и "Рома" - не "Маккаби". Но, чисто номинально называть кого-то фаворитом не хочу.

У наших команд шансы есть - нужно играть. Будем верить, что наши команды порадуют своих болельщиков результатами и пройдут дальше, - сказал Блохин.