Экс-защитник Шахтера: В ТОП-10 Серии А у Ромы один из худших показателей по пропущенным мячам

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями относительно первого матча "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

- Артем, можно предстоящий матч назвать дуэлью двух португальских тренеров?

- Нет. Скорее это будет дуэль Фонсеки с "Шахтером". Сам Каштру, кажется, видит себя в другом чемпионате. Пребывание этого португальского специалиста в донецком клубе подходит к концу. Хотя в плане имиджа это дуэль для каждого из наставников будет ключевой.

- Для "Шахтера" минус, что ему предстоит сыграть против тренера, который в принципе неплохо знает возможности своей бывшей команды?

- Не думаю, что это может как-то сказаться на игре. "Горняки" попытаются сыграть на слабых сторонах оппонента.

- В этой паре есть фаворит?

- Это одна из немногих пар 1/8-й, в которой сложно назвать фаворита. У "Шахтера" сейчас наметился некоторый спад, поэтому в матче против "Ромы" у "горняков" есть шанс показать, что прошлые осечки были не более чем случайностью. В свою очередь и подопечных Паулу Фонсеки сейчас немного штормит. Из первой десятки команд Серии А у римлян один из худших показателей по пропущенным мячам.

- На "Рому" у "Шахтера", наверное, мотивации хватит?

- "Горнякам" просто отступать некуда. Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решается в двух матчах, в чемпионате отставание от "Динамо" четыре очка, поэтому и в УПЛ у "Шахтера" нет права на ошибку.

- Каким будет ваш прогноз на матч в Риме?

- Учитывая специфику итальянских команд, "горнякам", как ни крути, на выезде необходимо забивать. А что касается результата. Я поставлю на "Рому". Счет 2:1. Однако такой результат позволяет "Шахтеру" рассчитывать на успех в двухраундовом противостоянии. Уверен, что оба поединка будут держать болельщиков в напряжении до финального свистка.