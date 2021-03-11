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Экс-защитник Шахтера: В ТОП-10 Серии А у Ромы один из худших показателей по пропущенным мячам
"Горнякам" на выезде необходимо забивать
24 канал
Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями относительно первого матча "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".
- Артем, можно предстоящий матч назвать дуэлью двух португальских тренеров?
- Нет. Скорее это будет дуэль Фонсеки с "Шахтером". Сам Каштру, кажется, видит себя в другом чемпионате. Пребывание этого португальского специалиста в донецком клубе подходит к концу. Хотя в плане имиджа это дуэль для каждого из наставников будет ключевой.
- Для "Шахтера" минус, что ему предстоит сыграть против тренера, который в принципе неплохо знает возможности своей бывшей команды?
- Не думаю, что это может как-то сказаться на игре. "Горняки" попытаются сыграть на слабых сторонах оппонента.
- В этой паре есть фаворит?
- Это одна из немногих пар 1/8-й, в которой сложно назвать фаворита. У "Шахтера" сейчас наметился некоторый спад, поэтому в матче против "Ромы" у "горняков" есть шанс показать, что прошлые осечки были не более чем случайностью. В свою очередь и подопечных Паулу Фонсеки сейчас немного штормит. Из первой десятки команд Серии А у римлян один из худших показателей по пропущенным мячам.
- На "Рому" у "Шахтера", наверное, мотивации хватит?
- "Горнякам" просто отступать некуда. Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решается в двух матчах, в чемпионате отставание от "Динамо" четыре очка, поэтому и в УПЛ у "Шахтера" нет права на ошибку.
- Каким будет ваш прогноз на матч в Риме?
- Учитывая специфику итальянских команд, "горнякам", как ни крути, на выезде необходимо забивать. А что касается результата. Я поставлю на "Рому". Счет 2:1. Однако такой результат позволяет "Шахтеру" рассчитывать на успех в двухраундовом противостоянии. Уверен, что оба поединка будут держать болельщиков в напряжении до финального свистка.
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