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Хавбек Шахтера оценил шансы горняков в матче с Ромой
Серия А состоит из сильных команд
ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями от первого матча с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Рома" - очень сильная команда. Просмотрели их последние матчи. Уверен, будет большая и интересная игра.
Постарались подготовиться наилучшим образом. У них очень организованная команда, они очень сильны в своих атаках. Постараемся их нейтрализовать и воплотить в игру свою стратегию, чтобы добиться хорошего результата.
Думаю, в составе "Ромы" все игроки важны. Не хочу выделять кого-то одного. Мы должны играть против команды, они действительно сильны. Нет смысла сравнивать "Рому" и "Интер". Они совершенно разные. Серия А состоит из сильных команд. К каждой команде мы по-разному готовились.
Критика болельщиков? Это нормально - такое часто случается в футболе. Ничего страшного в этом нет. Мы сильные, подготовились, постараемся одержать победу", - сказал Тете.
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