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Хавбек Шахтера оценил шансы горняков в матче с Ромой

Лига Европы
(1 голосов)

Серия А состоит из сильных команд

Хавбек Шахтера оценил шансы горняков в матче с Ромой

ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями от первого матча с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Рома" - очень сильная команда. Просмотрели их последние матчи. Уверен, будет большая и интересная игра.

Постарались подготовиться наилучшим образом. У них очень организованная команда, они очень сильны в своих атаках. Постараемся их нейтрализовать и воплотить в игру свою стратегию, чтобы добиться хорошего результата.

Думаю, в составе "Ромы" все игроки важны. Не хочу выделять кого-то одного. Мы должны играть против команды, они действительно сильны. Нет смысла сравнивать "Рому" и "Интер". Они совершенно разные. Серия А состоит из сильных команд. К каждой команде мы по-разному готовились.

Критика болельщиков? Это нормально - такое часто случается в футболе. Ничего страшного в этом нет. Мы сильные, подготовились, постараемся одержать победу", - сказал Тете.


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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия) Тете
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Комментарии (1)
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Иванисеня (Ивано Франковск)
11.03.2021 в 12:03
Желаем удачи!!!!
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