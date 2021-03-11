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Пятов: Надеюсь, у Мхитаряна все будет хорошо, но не с нами
Голкипер горняков выделил самого опасного, по его мнению, игрока Ромы
Голкипер "
"Мхитарян – профессионал, в "Шахтере" он бегал больше всех. Я уверен, у него осталось чувство, что он всегда голодный и всегда чувствует, что надо добавлять и добавлять. Это его огромный плюс и он показывает это на поле.
Конечно, нам нужно внимательно за ним следить, потому что он перемещается по всему полю.
Я очень давно не видел Мхитаряна и буду очень рад его увидеть, надеюсь, все у него будет хорошо, но не с нами", - сказал Пятов.
Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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