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Пятов: Надеюсь, у Мхитаряна все будет хорошо, но не с нами

Лига Европы
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Голкипер горняков выделил самого опасного, по его мнению, игрока Ромы

Пятов: Надеюсь, у Мхитаряна все будет хорошо, но не с нами

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в интервью ТК "Футбол" перед матчем ЛЕ против "Ромы" высказал свое мнение о полузащитнике римлян Генрихе Мхитаряне, который защищал цвета "горняков" с 2010 по 2013 год.

"Мхитарян – профессионал, в "Шахтере" он бегал больше всех. Я уверен, у него осталось чувство, что он всегда голодный и всегда чувствует, что надо добавлять и добавлять. Это его огромный плюс и он показывает это на поле.

Конечно, нам нужно внимательно за ним следить, потому что он перемещается по всему полю.

Я очень давно не видел Мхитаряна и буду очень рад его увидеть, надеюсь, все у него будет хорошо, но не с нами", - сказал Пятов.

Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Пятов Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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