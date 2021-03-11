Пятов: Надеюсь, у Мхитаряна все будет хорошо, но не с нами

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов в интервью ТК "Футбол" перед матчем ЛЕ против "Ромы" высказал свое мнение о полузащитнике римлян Генрихе Мхитаряне, который защищал цвета "горняков" с 2010 по 2013 год.

"Мхитарян – профессионал, в "Шахтере" он бегал больше всех. Я уверен, у него осталось чувство, что он всегда голодный и всегда чувствует, что надо добавлять и добавлять. Это его огромный плюс и он показывает это на поле.

Конечно, нам нужно внимательно за ним следить, потому что он перемещается по всему полю.

Я очень давно не видел Мхитаряна и буду очень рад его увидеть, надеюсь, все у него будет хорошо, но не с нами", - сказал Пятов.