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Восемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Разбираемся в поражениях на "Олимпийском" и "Олимпико"

Восемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы

UA-Футбол
Новина українською

Динамо и Шахтер на двоих не забили ни одного гола в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. Киевляне дома уступили Вильярреалу 0:2, а горняки проиграли на выезде Роме 0:3. Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для нашего сайта подводит черту под играми украинских команд.

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
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Комментарии (4)
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Shilov 2020 (Кировоград )
12.03.2021 в 14:18
А теперь целую неделю мы будем рассуждать "а что если бы"!!!!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2021 в 13:29
Все что нам осталось, это рассуждения если-бы да кабы.
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+1
0
rem ber (Aachen)
12.03.2021 в 13:23
Сидор из Запорожья. Сорри.
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+1
0
rem ber (Aachen)
12.03.2021 в 13:21
Девять, а не восемь.
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0
0


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