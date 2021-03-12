Восемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы

Динамо и Шахтер на двоих не забили ни одного гола в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. Киевляне дома уступили Вильярреалу 0:2, а горняки проиграли на выезде Роме 0:3. Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для нашего сайта подводит черту под играми украинских команд.

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