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Хавбек Шахтера: У нас есть менталитет победителей, надеемся на ответный матч

Лига Европы
(1 голосов)

Георгий Судаков считает, что горняки смогут отыграться

Хавбек Шахтера: У нас есть менталитет победителей, надеемся на ответный матч

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнением о первом матче с "Ромой" (0:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Конечно, мы все расстроены, но это еще не конец. Есть вторая игра. У нас есть менталитет победителей и все надеются на ответный матч. Мы проиграли игру за 4 минуты, Рома быстро забила два мяча. На следующей неделе попытаемся отыграться, еще ничего не потеряно", - сказал Судаков.

Напомним, что ответный матч "Шахтер"- "Рома" состоится 18 марта, на НСК "Олимпийский". Время начало встречи в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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янковский ян (Запорожье)
12.03.2021 в 17:12
улыбнуло. Менталитет победителя. Последние четыре матча, три проигрыша и победа благодаря судьям.
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0
0
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
12.03.2021 в 16:31
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0
0
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MES QUE UN CLUB
12.03.2021 в 16:27
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
12.03.2021 в 16:19
Судя по улыбкам и отличному настроению после матча, вам было до фени проиграете или нет, только посмотрели перед матчем на сколько лет продлён контракт...
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+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
12.03.2021 в 16:15
" С "Интером" - 0:5, с "Боруссией" - 0:10. Да... Менталитет победителей аж зашкаливает.
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+2
0
download1 (huyersk)
12.03.2021 в 15:48
клоун
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2021 в 15:39
Видели мы этот "менталитет" с Олимпиком...
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+3
0
Goleon (Одесса)
12.03.2021 в 15:28
Что он там выиграл, что у него уже менталитет победителя выработался)
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+3
0


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