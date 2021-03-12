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Хавбек Шахтера: У нас есть менталитет победителей, надеемся на ответный матч
Георгий Судаков считает, что горняки смогут отыграться
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнением о первом матче с "Ромой" (0:3) в 1/8 финала Лиги Европы.
"Конечно, мы все расстроены, но это еще не конец. Есть вторая игра. У нас есть менталитет победителей и все надеются на ответный матч. Мы проиграли игру за 4 минуты, Рома быстро забила два мяча. На следующей неделе попытаемся отыграться, еще ничего не потеряно", - сказал Судаков.
Напомним, что ответный матч "Шахтер"- "Рома" состоится 18 марта, на НСК "Олимпийский". Время начало встречи в 19:55.
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