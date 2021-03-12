Белик: Не хотелось бы думать, что для Шахтера в ЛЕ все закончилось, но шансов практически нет

Экс-нападающий донецкого "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Алексей Белик поделился мнением о поражении "горняков" от "Ромы" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Не хотелось бы думать, что все закончилось в Риме, хотя шансов практически нет.

Дело даже не в счете. Если сравнивать с поражением от Гладбаха, то соперник играл более интенсивно. Сегодня я не увидел у "Ромы" прессинга. Есть какие-то индивидуальные действия.

Если взять период, когда команда готовилась после коронакризиса, вы помните, как "Шахтер" бежал, хотя не было полноценной подготовки? Сейчас был подготовительный период и команда функционально просела", - сказал Белик.