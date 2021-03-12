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Белик: Не хотелось бы думать, что для Шахтера в ЛЕ все закончилось, но шансов практически нет

Лига Европы
(1 голосов)

Шансы отыграть три гола у Ромы минимальны

Белик: Не хотелось бы думать, что для Шахтера в ЛЕ все закончилось, но шансов практически нет

AS Roma

Новина українською

Экс-нападающий донецкого "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Алексей Белик поделился мнением о поражении "горняков" от "Ромы" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Не хотелось бы думать, что все закончилось в Риме, хотя шансов практически нет.

Дело даже не в счете. Если сравнивать с поражением от Гладбаха, то соперник играл более интенсивно. Сегодня я не увидел у "Ромы" прессинга. Есть какие-то индивидуальные действия.

Если взять период, когда команда готовилась после коронакризиса, вы помните, как "Шахтер" бежал, хотя не было полноценной подготовки? Сейчас был подготовительный период и команда функционально просела", - сказал Белик.

Напомним, что ответный матч соперников состоится в Киеве через неделю, в четверг, 18 марта.

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В статье: Алексей Белик Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Shilov 2020 (Кировоград )
12.03.2021 в 19:29
Да всё закончилось как и в том году с Интером
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