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Белик: Не хотелось бы думать, что для Шахтера в ЛЕ все закончилось, но шансов практически нет
Шансы отыграть три гола у Ромы минимальны
AS Roma
Экс-нападающий донецкого "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Алексей Белик поделился мнением о
"Не хотелось бы думать, что все закончилось в Риме, хотя шансов практически нет.
Дело даже не в счете. Если сравнивать с поражением от Гладбаха, то соперник играл более интенсивно. Сегодня я не увидел у "Ромы" прессинга. Есть какие-то индивидуальные действия.
Если взять период, когда команда готовилась после коронакризиса, вы помните, как "Шахтер" бежал, хотя не было полноценной подготовки? Сейчас был подготовительный период и команда функционально просела", - сказал Белик.
Напомним, что ответный матч соперников состоится в Киеве через неделю, в четверг, 18 марта.
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