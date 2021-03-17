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Тете - о матче с Ромой: Уверен, что Шахтер подойдет к игре иначе и покажет хороший футбол
Вингер "горняков" настроен на положительный результат
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями против "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы знаем, что это будет очень сложная игра, как это было в Италии. Но я уверен, что "Шахтер" подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль.
Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель", - отметил Тете.
Напомним, что первая игра "Рома" - "Шахтер" завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:0.
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