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Тете - о матче с Ромой: Уверен, что Шахтер подойдет к игре иначе и покажет хороший футбол

Лига Европы
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Вингер "горняков" настроен на положительный результат

Тете - о матче с Ромой: Уверен, что Шахтер подойдет к игре иначе и покажет хороший футбол

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями против "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы знаем, что это будет очень сложная игра, как это было в Италии. Но я уверен, что "Шахтер" подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль.

Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель", - отметил Тете.

Напомним, что первая игра "Рома" - "Шахтер" завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия) Тете
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Источник:
UOL Esporte

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