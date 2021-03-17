Тете - о матче с Ромой: Уверен, что Шахтер подойдет к игре иначе и покажет хороший футбол

Полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями против "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы знаем, что это будет очень сложная игра, как это было в Италии. Но я уверен, что "Шахтер" подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль.

Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель", - отметил Тете.