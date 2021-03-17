Бущан: Луческу – наша главная мотивация для положительного результата

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне выездного ответного поединка с испанским "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы

- В завтрашнем матче на первый план выйдет мотивационная составляющая. Кто для вас является примером мотивации в украинском футболе?

- Рядом со мной сейчас сидит Мистер – и это наша главная мотивация для положительного результата в завтрашнем матче.

- В каком настроении динамовцы готовятся к поединку?

- Настроение в команде в преддверии матча хорошее. Единственное, от лица всей команды я хотел бы передать слова скорби нашему тренеру Эмилу Карасу, в семье которого случилось горе. Мы все поддерживаем Эмила, а также понимаем, что нам необходимо провести хороший ответный матч и проявить себя. С этими мыслями и готовимся к игре с "Вильярреалом".