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Бущан: Луческу – наша главная мотивация для положительного результата

Лига Европы
(1 голосов)

Тренер Динамо умеет мотивировать

Бущан: Луческу – наша главная мотивация для положительного результата

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне выездного ответного поединка с испанским "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы

- В завтрашнем матче на первый план выйдет мотивационная составляющая. Кто для вас является примером мотивации в украинском футболе?

- Рядом со мной сейчас сидит Мистер – и это наша главная мотивация для положительного результата в завтрашнем матче.

- В каком настроении динамовцы готовятся к поединку?

- Настроение в команде в преддверии матча хорошее. Единственное, от лица всей команды я хотел бы передать слова скорби нашему тренеру Эмилу Карасу, в семье которого случилось горе. Мы все поддерживаем Эмила, а также понимаем, что нам необходимо провести хороший ответный матч и проявить себя. С этими мыслями и готовимся к игре с "Вильярреалом".

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Супряга ( Новая Англия )
17.03.2021 в 22:23
Если бы Я играл - был бы другой результат!
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