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Бущан: Луческу – наша главная мотивация для положительного результата
Тренер Динамо умеет мотивировать
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "
- В завтрашнем матче на первый план выйдет мотивационная составляющая. Кто для вас является примером мотивации в украинском футболе?
- Рядом со мной сейчас сидит Мистер – и это наша главная мотивация для положительного результата в завтрашнем матче.
- В каком настроении динамовцы готовятся к поединку?
- Настроение в команде в преддверии матча хорошее. Единственное, от лица всей команды я хотел бы передать слова скорби нашему тренеру Эмилу Карасу, в семье которого случилось горе. Мы все поддерживаем Эмила, а также понимаем, что нам необходимо провести хороший ответный матч и проявить себя. С этими мыслями и готовимся к игре с "Вильярреалом".
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