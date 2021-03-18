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Шахтер - Рома: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч Шахтер - Рома, Лига Европы, 18 марта 2021
shakhtar.com
Горняки после визита в Рим, кажется, потеряли шанс на выход в четвертьфинал. Но после того матча Рома проиграла Парме, тогда как Шахтер разгромил Десну. Конечно, поединки на внутренней арене имеют совершенно разные сопутствующие обстоятельства, но футбол тем и прекрасен, что периодически дарит зрителям чудо. Почему бы этому чуду не случиться сегодня на НСК Олимпийский.
Удастся ли команде Луиша Каштру сделать невероятный камбэк, смотрите в четверг, 18 марта на телеканале Футбол 1. Начало игры Шахтер - Рома в 19:55. За час до начала и после окончания поединка в эфире телеканала выйдет программа Путь в Гданьск, ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN
- Франция - RMC Sport en direct
- Германия - DAZN, Blue Sport
- Венгрия - Digi Sport 2
- Италия - Sky Sport 253, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno
- Польша - Polsat Sport Premium 2, IPLA
- Португалия - Sport TV LIVE, Sport TV4, Match Player
- Испания - Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Великобритания - BTSport.com, BT Sport App
- США - TUDN.com, Univision NOW, Paramount+, Galavision, TUDNxtra, TUDN App
Легально в интернете матч Шахтер - Рома можно просмотреть с помощью OTT-сервисов Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар Футбол и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Шахтер - Рома онлайн
Также на канале Подкасты UA-Футбол в YouTube будет доступна аудио трансляция матча
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