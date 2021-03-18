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Трубин: Все в Шахтере, от президента до кладовщика, верят в камбэк в матче с Ромой

Лига Европы
(1 голосов)

Посмотрим, как оно будет

Трубин: Все в Шахтере, от президента до кладовщика, верят в камбэк в матче с Ромой

ФК Шахтар

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с итальянской "Ромой". Напомним, что в Риме "горняки" уступили со счетом 0:3.

- "Шахтер" верит в камбэк в матче с "Ромой"?

- "Уверяю вас, что каждый в "Шахтере", от игроков до тренера, от медперсонала до менеджмента, от президента до управляющего складом, слепо верит в камбэк с "Ромой". Мы все убеждены, что мы сможем это сделать. и мы будем надеяться до последней секунды игры... Наша команда выложится на 200%, чтобы доказать, что первый матч был просто случайностью, ошибкой.

Мы хотим все перевернуть и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Мы осознаем свои силы и очень верим в себя. Все вместе, играя друг за друга, у нас есть возможность реализовать этот камбэк и продолжить наше выступление в еврокубках.

- Насколько важным было бы присутствие болельщиков на стадионе?

- Всегда приятно играть перед болельщиками. Футбол без болельщиков теряет все свое эмоции. Поэтому мы были бы счастливы, если бы наши болельщики присутствовали на стадионе. Они поддержали бы нас с огромной энергией с первой и до последней минуты. Жаль, что в конце концов они не могут присутствовать на стадионе.

- Паулу Фонсека вернется в Украину качестве соперника "Шахтера"…

- Паулу - отличный тренер, с отличной дисциплиной и тактической подготовкой. Я дебютировал в основной команде благодаря ему. Фактически, Фонсека был первым, кто дал мне шанс, открыв мне двери профессионализма. Вот почему у меня только хорошие воспоминания о нем, хотя мы работали вместе всего полгода.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
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Комментарии (6)
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alex 66 (Кременчуг)
18.03.2021 в 20:57
Шо??? Фантастика поверхом вище.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 20:45
Выпускайте на поле кладовщика, хуже не будет.
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+1
0
Pianist (Киев)
18.03.2021 в 20:37
Главное - вера кладовщика!!!
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
18.03.2021 в 20:33
Секта какая то
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.03.2021 в 20:18
Блефує, ніхто вже не вірить.
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
18.03.2021 в 19:44
особливо "кладовщик")))
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+2
0


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