Трубин: Все в Шахтере, от президента до кладовщика, верят в камбэк в матче с Ромой

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с итальянской "Ромой". Напомним, что в Риме "горняки" уступили со счетом 0:3.

- "Шахтер" верит в камбэк в матче с "Ромой"?

- "Уверяю вас, что каждый в "Шахтере", от игроков до тренера, от медперсонала до менеджмента, от президента до управляющего складом, слепо верит в камбэк с "Ромой". Мы все убеждены, что мы сможем это сделать. и мы будем надеяться до последней секунды игры... Наша команда выложится на 200%, чтобы доказать, что первый матч был просто случайностью, ошибкой.

Мы хотим все перевернуть и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Мы осознаем свои силы и очень верим в себя. Все вместе, играя друг за друга, у нас есть возможность реализовать этот камбэк и продолжить наше выступление в еврокубках.

- Насколько важным было бы присутствие болельщиков на стадионе?

- Всегда приятно играть перед болельщиками. Футбол без болельщиков теряет все свое эмоции. Поэтому мы были бы счастливы, если бы наши болельщики присутствовали на стадионе. Они поддержали бы нас с огромной энергией с первой и до последней минуты. Жаль, что в конце концов они не могут присутствовать на стадионе.

- Паулу Фонсека вернется в Украину качестве соперника "Шахтера"…

- Паулу - отличный тренер, с отличной дисциплиной и тактической подготовкой. Я дебютировал в основной команде благодаря ему. Фактически, Фонсека был первым, кто дал мне шанс, открыв мне двери профессионализма. Вот почему у меня только хорошие воспоминания о нем, хотя мы работали вместе всего полгода.