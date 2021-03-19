Вильярреалу везет на Динамо. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Европы

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы. К сожалению, на этот раз без украинских команд - накануне "Динамо" уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" - "Роме". Участие в турнире продолжают по две команды из Испании и Англии, а также по одному представителю из Италии, Нидерландов, Хорватии и Чехии

Пары четвертьфинала (1/4) Лиги Европы

"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Арсенал" (Лондон) - "Славия" (Прага)

"Аякс" (Амстердам) - "Рома" (Рим)

"Динамо" (Загреб) - "Вильярреал" (Испания)

Полуфинальные пары

"Гранада" (Испания)/"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аякс" (Амстердам)/"Рома" (Италия)

"Динамо" (Загреб)/"Вильярреал" (Испания) - "Арсенал" (Лондон)/"Славия" (Прага)

В финале хозяином будет победитель второго полуфинала

Календарь матчей Лиги Европы

Четвертьфинал

8 апреля - первые матчи

15 апреля – ответные матчи

Полуфинал

29 апреля - первые матчи

6 мая – ответные матчи

Финал

26 мая, Гданьск, Польша, "Арена Гданьск"

Как проходила жеребьевка

На этот раз не было никаких условий - без посева, в одной паре могли сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре был присвоен номер, после чего был брошен жребий полуфинала Лиги Европы.

Текстовая трансляция

14.00. Итак, вторая за сегодня жеребьевка начинается! В этот раз это решающие стадии плей-офф Лиги Европы. С результатами жребия Лиги Чемпионов можно ознакомиться здесь >>

14.05. И вновь с нами Джорджо Маркетти. А помогать ему тянуть шары будет известный в прошлом французский защитник Гаель Клиши

14.10. Первая пара - "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

14.12. Очередь "Арсенала". Он сыграет со "Славией" из Праги

14.14. Третья пара - "Аякс" - "Рома" (Рим)

14.15. Наконец обидчик "Динамо" "Вильярреал" вновь сыграет с "Динамо", но в этот раз из Загреба.

14.16. Полуфиналы. Пара 1 - Пара 3

14.17. Во второй полуфинальной паре хозяином будет победитель пары 4, он примет победителя пары 2

14.18. Номинальным хозяином финала в Гданьске станет победитель вот этого полуфинала - "Динамо" (Загреб) / "Вильярреал" (Испания) - "Арсенал" (Лондон) / "Славия" (Прага)