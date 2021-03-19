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Вильярреалу везет на Динамо. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Решающий момент для второго по рангу клубного турнира Европы

Вильярреалу везет на Динамо. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Европы

uefa.com

Новина українською

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы. К сожалению, на этот раз без украинских команд - накануне "Динамо" уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" - "Роме". Участие в турнире продолжают по две команды из Испании и Англии, а также по одному представителю из Италии, Нидерландов, Хорватии и Чехии

Пары четвертьфинала (1/4) Лиги Европы

"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Арсенал" (Лондон) - "Славия" (Прага)

"Аякс" (Амстердам) - "Рома" (Рим)

"Динамо" (Загреб) - "Вильярреал" (Испания)

Полуфинальные пары

"Гранада" (Испания)/"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аякс" (Амстердам)/"Рома" (Италия)

"Динамо" (Загреб)/"Вильярреал" (Испания) - "Арсенал" (Лондон)/"Славия" (Прага)

В финале хозяином будет победитель второго полуфинала

Календарь матчей Лиги Европы

Четвертьфинал

  • 8 апреля - первые матчи
  • 15 апреля – ответные матчи

Полуфинал

  • 29 апреля - первые матчи
  • 6 мая – ответные матчи

Финал

26 мая, Гданьск, Польша, "Арена Гданьск"

Как проходила жеребьевка

На этот раз не было никаких условий - без посева, в одной паре могли сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре был присвоен номер, после чего был брошен жребий полуфинала Лиги Европы.

Текстовая трансляция

14.00. Итак, вторая за сегодня жеребьевка начинается! В этот раз это решающие стадии плей-офф Лиги Европы. С результатами жребия Лиги Чемпионов можно ознакомиться здесь >>

14.05. И вновь с нами Джорджо Маркетти. А помогать ему тянуть шары будет известный в прошлом французский защитник Гаель Клиши

14.10. Первая пара - "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

14.12. Очередь "Арсенала". Он сыграет со "Славией" из Праги

14.14. Третья пара - "Аякс" - "Рома" (Рим)

14.15. Наконец обидчик "Динамо" "Вильярреал" вновь сыграет с "Динамо", но в этот раз из Загреба.

14.16. Полуфиналы. Пара 1 - Пара 3

14.17. Во второй полуфинальной паре хозяином будет победитель пары 4, он примет победителя пары 2

14.18. Номинальным хозяином финала в Гданьске станет победитель вот этого полуфинала - "Динамо" (Загреб) / "Вильярреал" (Испания) - "Арсенал" (Лондон) / "Славия" (Прага)

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Лига Европы жеребьевка Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (11)
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Запорізьке Торпедо (zp)
19.03.2021 в 15:35
Загреб теперь мои кумиры
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+1
0
trey222
19.03.2021 в 15:08
Будем болеть за хорватов и за чехов!.
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0
-1
trey222
19.03.2021 в 15:04
Славии снова в третий раз подряд команда из Британии.
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
19.03.2021 в 14:32
Вот и сравним два Динамо ...я думаю что хорватское не намного сильнее.
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+1
-1
Litb@rski (Кёльн)
19.03.2021 в 14:27
В финале МЮ и Вильяреал
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0
-1
аалекс ( Крым)
19.03.2021 в 14:30
Учитывая пандемию, я бы не был так категоричен.
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+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
19.03.2021 в 15:17
пандемию ЧЕГО?
0
0
янковский ян (Запорожье)
19.03.2021 в 14:25
Ну да тоттенхем тоже думал что им повезло с динамо
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+2
0
demiurg (Одесса)
19.03.2021 в 11:15
"Ребята, на его месте должен был быть я!" ©
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0
-2
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
19.03.2021 в 10:03
"...Команди, що вийшли в чвертьфінал Ліги Чемпіонів". Чемпіонів?
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
19.03.2021 в 15:18
та то такэ
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0


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