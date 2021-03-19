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Жестокий прием из карате: форвард Рейнджерс в прыжке рассек шипами лоб голкиперу Славии
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DAZN
Вчера, 18 марта, "Рейнджерс" из Глазго вылетел из Лиги Европы от пражской "Славии". Первый матч завершился ничьей 1:1, а второй – успехом чехов на выезде (0:2).
Ужасный эпизод в рамках поединка произошел на 60-й минуте, когда нападающий "Рейнджерс" Кемар Руф хотел успеть к снаряду раньше голкипера "Славии" Онджея Коларжа. Форвард попал прямой ногой прямо в лоб чеху, яркий зеленый газон у вратарской площадки гостей мгновенно поменял свой цвет на бордовый.
Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021
Руф моментально получил заслуженную красную карточку, Коларжа, естественно, пришлось заменить. Удивительно, но Кемар был недоволен решением рефери.
Di menit ke-61, insiden terjadi antara penyerang Rangers, Kemar Roofe dengan kiper Slavia Praha, Ondrej Kolar.— Info Goalkeeper (@infogoalkeeper5) March 19, 2021
Dalam situasi perebutan bola, Roofe mengangkat kaki terlalu tinggi, sampai mengenai kepala Kolar. ????????pic.twitter.com/R9MXolxNSr
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