Жестокий прием из карате: форвард Рейнджерс в прыжке рассек шипами лоб голкиперу Славии

Вчера, 18 марта, "Рейнджерс" из Глазго вылетел из Лиги Европы от пражской "Славии". Первый матч завершился ничьей 1:1, а второй – успехом чехов на выезде (0:2).

Ужасный эпизод в рамках поединка произошел на 60-й минуте, когда нападающий "Рейнджерс" Кемар Руф хотел успеть к снаряду раньше голкипера "Славии" Онджея Коларжа. Форвард попал прямой ногой прямо в лоб чеху, яркий зеленый газон у вратарской площадки гостей мгновенно поменял свой цвет на бордовый.

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z