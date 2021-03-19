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Жестокий прием из карате: форвард Рейнджерс в прыжке рассек шипами лоб голкиперу Славии

Лига Европы
(1 голосов)

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Жестокий прием из карате: форвард Рейнджерс в прыжке рассек шипами лоб голкиперу Славии

DAZN

Новина українською

Вчера, 18 марта, "Рейнджерс" из Глазго вылетел из Лиги Европы от пражской "Славии". Первый матч завершился ничьей 1:1, а второй – успехом чехов на выезде (0:2).

Ужасный эпизод в рамках поединка произошел на 60-й минуте, когда нападающий "Рейнджерс" Кемар Руф хотел успеть к снаряду раньше голкипера "Славии" Онджея Коларжа. Форвард попал прямой ногой прямо в лоб чеху, яркий зеленый газон у вратарской площадки гостей мгновенно поменял свой цвет на бордовый.

Руф моментально получил заслуженную красную карточку, Коларжа, естественно, пришлось заменить. Удивительно, но Кемар был недоволен решением рефери.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Славия (Прага) Кемар Руф
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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
19.03.2021 в 09:52
Странно, что этого долбня не втоптали в газон игроки Славии...
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