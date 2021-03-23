Славия шокирована смертельными угрозами из Шотландии в адрес чешских болельщиков

Пражская "Славия" выступила с очередным заявлением по поводу скандала, разразившегося после матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" (2:0, первый матч - 1:1).

После матча тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что его игрок Камара стал жертвой расистских нападок со стороны Ондржея Куделя. "Славия" отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделя после игры. И это происходило на глазах у наставника шотландцев Стивена Джеррарда.

Всем, что произошло в Глазго, сейчас занимается УЕФА и - по нашей инициативе - шотландская полиция. Мы верим, что все обстоятельства будут тщательно расследованы. Мы с уважением отнесемся к любому их решению. Если выводы расследования того потребуют, мы будем действовать. Надеемся, что атмосфера не обострится еще сильнее. Скоро мы узнаем результаты расследования.

Просим фанатов быть сдержанными в своих заявлениях и верим, что с такой же просьбой обратятся к своим болельщикам и "Рейнджерс". Это единственно возможный путь. К тому моменту, пока нам не станут известны новые факты, мы не считаем возможным давать новые комментарии по этому вопросу.

Мы не считаем обмен мнениями в медиа и социальных сетях по этой ситуации возможным, ведь здесь, среди прочего, появлялись смертельные угрозы в адрес наших болельщиков, - говорится в заявлении Славии в соцсетях.