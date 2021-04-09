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Динамо Загреб - Вильярреал 0:1. Обзор матча, видео гола
Фото: Villareal
Седьмая команда испанской Примеры играла на выезде в первом поединке 1/4 Лиги Европы сезона 2020/21 с лидером первой лиги Хорватии.
Динамо Загреб - Вильярреал 0:1
Гол: Жерар Морено (42, пенальти)
Обзор матча
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