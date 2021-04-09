Фонсека: Победа над Аяксом очень важна в чрезвычайно непростой для нас период

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над "Аяксом" (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Это очень важная победа в чрезвычайно непростой для нас период. Это невероятно, "Аякс" - великолепная команда, в чем мы сегодня (8 апреля - прим.) еще раз убедились. Вопрос о победителе в нашей паре остается открытым, здесь никаких сомнений. Однако это важнейший результат.

Ребята понимали, что мы переживаем непростое время, и отдались без остатка. Мы верили, что способны на это", - сказал Фонсека.