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Фонсека: Рома хорошо сыграла в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем
Португальский наставник доволен результатом команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги ответного матча с "Аяксом" (1:1, первая игра 2:1) в 1/4 финала Лиги Европы.
"Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. "Аякс" очень здорово играет, особенно в нападении.
Гордимся, что представляем Италию. Рады, что удалось пробиться в полуфинал, и гордимся своим достижением.
Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить", - сказал Фонсека.
Отметим, что в полуфинале турнира "Рома" встретится с "Манчестер Юнайтед", а "Арсенал" сыграет с "Вильярреалом".
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