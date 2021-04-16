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Фонсека: Рома хорошо сыграла в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем

Лига Европы
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Португальский наставник доволен результатом команды

Фонсека: Рома хорошо сыграла в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги ответного матча с "Аяксом" (1:1, первая игра 2:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

"Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. "Аякс" очень здорово играет, особенно в нападении.

Гордимся, что представляем Италию. Рады, что удалось пробиться в полуфинал, и гордимся своим достижением.

Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить", - сказал Фонсека.

Отметим, что в полуфинале турнира "Рома" встретится с "Манчестер Юнайтед", а "Арсенал" сыграет с "Вильярреалом".

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В статье: Аякс (Амстердам) Паулу Фонсека Рома (Италия)
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Источник:
UEFA

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