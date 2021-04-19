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УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО
И как он повлияет на украинский футбол?
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Футбольный мир прямо сейчас разрывается на две части: одна из них выступает за создание европейской Суперлиги, а другая - хочет, чтобы остался привычный уклад жизни: с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Но в УЕФА еще до событий вечера 18 апреля уже придумали новый еврокубковый турнир под названием Лига конференций, в котором будут принимать участие команды, которые не дотягиваются до уровня двух главных международных турниров старого мира. Канал UA-Футбол рассказывает, что это за турнир и как он повлияет на украинский футбол.
Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко
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