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УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО

Лига Европы
(3 голосов)

И как он повлияет на украинский футбол?

УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО

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UA-Футбол
Новина українською

Футбольный мир прямо сейчас разрывается на две части: одна из них выступает за создание европейской Суперлиги, а другая - хочет, чтобы остался привычный уклад жизни: с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Но в УЕФА еще до событий вечера 18 апреля уже придумали новый еврокубковый турнир под названием Лига конференций, в котором будут принимать участие команды, которые не дотягиваются до уровня двух главных международных турниров старого мира. Канал UA-Футбол рассказывает, что это за турнир и как он повлияет на украинский футбол.

Автор сценария - Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Александер Чеферин канал UA-Футбол Лига конференций
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Комментарии (3)
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meffi (Захід)
19.04.2021 в 19:50
Добра ідея
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 19:25
Не отвлекайтесь, давайте про Суперлигу, нам это интереснее.
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+1
0
balamyt (Boston)
19.04.2021 в 20:43
Не раскатывай Губы ..Мы не в Топ.
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0
0


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