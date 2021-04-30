Остановите Англию!!! Акценты зрителя на полуфиналах Лиги Европы

Вот это уже больше было похоже на футбол международного уровня. В сравнении с лигочемпионовской тоской. И естественно, на мой дилетантский взгляд зрителя со стажем. Ну а в сверхрезультативном матче в Манчестере голов было забито столько же, сколько в остальных трех полуфиналах недели.

Вильярреал – Арсенал 2:1

Ман Юнайтед – Рома 6:2

Подчеркну, что все десять голевых моментов второй игры были реальными. И, как видим, реализованы были на 80%. В этом смысле, поединок получился поистине фантастическим. Причем смотрелся на одном дыхании, пился как бокал натурального живого пива. Не английского, конечно же – немецкого или чешского. Это не была реклама алкоголя – лишь аллегория.

В Вильярреале увидел на четыре голевых шанса меньше, и взятием ворот завершилась половина из них. Оба забитых мяча хозяев поля высились живописными островками в океане спокойствия до перерыва. В середине второго тайма, после того как гости остались в меньшинстве, была вспышка активности, парадоксально увенчавшаяся их же голом. И шанс "на миллион" под занавесочку.

В этом эпизоде "Вильярреал" спас его кипер Рульи после удара Обамеянга практически перед самым финальным свистком. И "Арсенал" едва не ушел от вполне законного поражения, к которому плавно катилась игра на протяжении почти всего матча.

Не так было в Манчестере, где все три четверти поединка (в которые "Вильярреал" укатывал соперника), бушевали качели. В дебюте счет открывает МЮ, полтайма спустя впереди уже "Рома", к середине второго тайма на коне опять хозяева. А уж после этого – когда Кавани забил третий мяч – они гостей не отпускали, лишь сильней и глубже вгоняя в "могилу".

На мой взгляд и по моим подсчетам возможностей, наиболее адекватным здесь был бы счет 2:0. Ну, на крайняк, 3:1. Но масть пошла обоим: "Рома" забила два из двух в матче, МЮ – четыре из четырех за двадцать минут.

(И развалинами команды Фонсеки лично я удовлетворен: не как болельщик "Динамо", и даже не как болельщик "Шахтера" - как болельщик Украины в Европе. Дело не в "Роме" - в ее тренере).

В Вильярреале счет, в принципе, получился закономерным. В итоге, по голевым моментам хозяева превзошли гостей вдвое. Хотя, наверное, 1:0 все-таки было бы логичнее. А так "Арсенал" получил приемлемый плацдарм перед домашней ответкой. Как по мне, незаслуженно.

В этом ему поспособствовал португальский рефери Диаш, назначивший небесспорный пенальти на 73-й минуте, при 2:0 (и это еще хорошо, что ВАР пресек первую подобную попытку – на 36-й).

Примерно в той же степени вызвал вопросы и 11-метровый в ворота "Ромы" в Манчестере на 71-й минуте, при 3:2. Здесь игру судил испанец дель Сьерро.

Не стану ничего утверждать – просто обратил ваше внимание на эти два эпизода. А мой консультант Юстас нам нынче не помощник – взял отгул за прогул. Если же допустить, что здесь можно было не ставить "точку", то "Арсенал" лишился бы своего гостевого гола надежды, а МЮ – мяча, который давал ему (на тот момент) комфортную фору перед выездом.

"Арсеналу" еще и везло. Получив численное преимущество на 57-й минуте, "Вильярреал" стал чаще и острее атаковать: дважды подряд всерьез вступал в игру Лено. И тут, получите и распишитесь, этот странноватый пеналь. А уже через четыре минуты составы уравнялись, благодаря форменному несчастному случаю: удаленного Капу вынесли со стадиона на носилках.

Нельзя не упомянуть и о "дьявольском" невезении "Ромы" в логове МЮ – когда еще до свистка на перерыв один за другим выбыли из строя из-за повреждений трое, включая вратаря. В известной мере, безусловно, на игре сказалось и это.

Все личности евронедели у меня будут представлять "Манчестер Юнайтед". Три мушкетера: Кавани, Фернандеш и Погба. Именно в таком порядке, хотя первый опережает второго почти что условно. Эта триада разорвала в пух и развеяла в прах римскую оборону.

Но поблагодарить хотелось бы обе команды: они спасли в этот мид-уик Футбол для зрителя. Так вышло, что их поединок я смотрел последним, и потому ушел на паузу перед возвращением в родные пенаты в хорошем настроении.

Ну, с "Ромой", полагаю, все ясно: вряд ли буду тратить время на просмотр ее тщетных усилий в ответном матче. А вот на "Вильярреал" надежда остается: уж больно невнятно выглядел "Арсенал" в первой игре. Или он волшебно преобразится? А соперник сдуется, как воздушный шар – бодрая и румяная команда Эмери.

А то и Фемида с Фортуной зарешают. Как мы неоднократно убеждались, ВАРом тоже рулит человеческий фактор. Которому свойственно заблуждаться. И удача покровительствует далеко не всегда достойнейшим. Далеко ходить не нужно…

Как бы там ни было, а перспектива чисто английского финала вполне отчетливо может нарисоваться не только в ЛЧ, но и тут. Одним достаточно выиграть минимально, другие уже там. Кто-нибудь сможет остановить это британское нашествие? Однозначно можно сказать лишь одно: это будет не команда Фонсеки.