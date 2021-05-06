ЛЕ. Рома - Манчестер Юнайтед 3:2. Спасибо за зрелище!

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Манчестер Юнайтед" 3:2

Голы: Джеко 57, Кристанте 60, Теллес 83 (автогол) - Кавани 39, 68

"Рома": Миранте, Карсдорп, Ибаньес, Смоллинг (Дарбо 30), Б. Перес (Сантон 69), Манчини, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Педро (Залевски 76), Джеко (Майораль 76)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс 46), Бейли, Магуайр, Шоу (Теллес 46), Фред, ван де Беек, Бруну Фернандеш (Мата 84), Погба (Матич 64), Гринвуд, Кавани (Рашфорд 73)

Предупреждения: Карсдорп 72, Кристанте 84 - Ван-Биссака 18, Фред 58, Кавани 72, Уильямс 90+2

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Результат первого матча - 2:6

В Серии А "Рома" заваливает сезон. А 2:6 в Манчестере выбили последние вздохи ветра из парусов её сезона. Этот ветер могло вернуть сообщение о назначении Жозе Моуриньо её тренером с лета. Могло добавить мотивации. С другой стороны, могло и полностью убрать желание слушать уходящего Паулу Фонсеку. Хотя он и Роджер Ибаньес говорили, что сенсационный камбек возможен. Дело в том, что и Оле Гуннар Сульшер говорил о такой возможности, напоминал о легендарном камбеке "Ромы" против "Барселоны". Потому и выставил сильный состав. И получил путевку в финал.

Из-за травм Фонсека остался лишь с 13-ю полевыми игроками первой команды в заявке. На 30-ой минуте выбыл ещё и Смоллинг. Тем не менее, первый тайм "Рома" отыграла вполне достойно. Начала мощно, пятью ударами по воротам за 15 минут. Манчини был обязан в упор пробивать Де Хеа, Мхитарян в упор головой не попал. Затем игра успокоилась, у "Манчестер Юнайтед" начали проходить контратаки с отличными пасами вразрез. Кавани попадал в перекладину, мощно пробивал прямо в лицо Миранте. На 34-ой минуте Джеко вывел Пеллегрини на вратаря - тот спас. Спас и от Мхитаряна на 41-ой.

Разница была в реализации. Третий супермомент Кавани уже не упустил. Фред отлично обыгрался с Фернандешем в центре поля, бросил Эдинсона в прорыв. Тот вновь пробил по центру, но на этот раз Миранте лишь задел мяч пальцами. Этот гол стал для уругвайца 12-ым в карьере против "Ромы".

Следует отметить, что "Рома" со своей постоянной тактической схемы 3-4-2-1 перешла на 4-1-4-1. Скорее всего, из-за травм всех опорников. Но получилось символично. Ведь Моуриньо, вполне возможно, будет играть по этой схеме и почти наверняка не будет с тремя центральными защитниками.

Несмотря на ожидания сна по такому счёту, второй тайм хозяева также начали энергично. Очень неплохо прорываясь по флангам. Требовали пенальти за удар Магуайра в свою отставленную руку. В целом игра была быстрой и жёсткой, с множеством фолов, нетипичной для матча без общей интриги. Потому гол был логичным. И именно Джеко, своим девятым против "Юнайтед" превратившего его в любимого соперника в карьере. Мхитарян прорвался слева, навесил, из плохого удара Педро получился ассист на голову Эдину. Классный удар Кристанте после глупостей Фреда и паса Пеллегрини также не удивил.

Сразу же после этого гола "Рома" была обязана забить ещё два. Де Хеа спасал против удара Джеко и добивания Педро, затем чудом отбил удар Мхитаряна с прострела испанца (Генрих просто попал в него в упор, затем мяч покатился на линии ворот, но не пересёк). Тут же Гринвуд не сумел забросить в практически пустые ворота. Зато Кавани замкнул навес Фернандеша. Хотя и это не слишком остановило стычки и темп. Мхитарян прорвался и попал в стойку. Хозяева подали серию мячей в штрафную. И 19-летний дебютант Залевски даже забил с помощью рикошета. Де Хеа отбил выстрел Кристанте.

Уже в шестом из семи матчей Лиги Европы с участием "Ромы" было забито более двух мячей. Она сама забила как минимум два в седьмом из восьми. Она показала, что ей не всё равно. Показала в том числе и Моуриньо. А "Манчестер Юнайтед" "просто" стал первой командой за 20 лет, забившей восемь мячей за два полуфинальных матча Еврокубков. И добился первого финала в каденции Сульшера. После четырёх проигранных полуфиналов. Обе команды сегодня не отбывали номер, а наоборот - показали зрителям зрелище. С 35-ю ударами по воротам и 18-ю в створ. За что им большое спасибо.