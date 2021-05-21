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Шанс для Колоса и Ворсклы: в Лиге конференций будут бонусные очки

Лига Европы
(2 голосов)

Больше бонусов будет и в Лиге Европы

Шанс для Колоса и Ворсклы: в Лиге конференций будут бонусные очки

vorskla.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

С сезона 2021/22 в еврокубках будет работать новая схема начисления бонусных очков. Связаны нововведения с запуском нового турнира – Лиги конференций.

Победители групп Лиги конференций получат в клубный рейтинг и Таблицу коэффициентов два бонусных очка. Второе место группы Лиги конференций – одно бонусное очко. Также по одному бонусному очку будут давать за выход в полуфинал и финал Лиги конференций. Максимально в новом турнире за сезон можно набрать 26 игровых очков (по два за победу в каждом матче) и четыре бонусных. В общем – тридцать очков.

Возрастёт вес результатов матчей Лиги Европы. Если раньше в этом турнире бонусы присуждали только за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал (по одному очку), то с нового сезона бонусов будет существенно больше. Четыре бонусных очка получит каждый победитель группы Лиги Европы. Второе место группы Лиги Европы – два бонусных балла. Выход в 1/8-ю финала будет награждаться одним бонусным очком. Также по одному баллу команда будет получать за выход в каждую следующую стадию (четвертьфинал, полуфинал, финал). Всего в Лиге Европы теперь можно будет получить восемь бонусных очков. Ранее максимальный суммарный бонус Лиги Европы составлял три балла.

В Лиге чемпионов схема начисления бонусных очков не претерпела изменений.

Шанс для Колоса и Ворсклы: в Лиге конференций будут бонусные очки - изображение 1

Напомним, что от Украины в Лиге конференций сыграют "Ворскла" (второй квалификационный раунд) и "Колос" (третий квалификационный раунд). "Заря" сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф квалификации), а "Динамо" и "Шахтер" будут представлять Украину в Лиге чемпионов.

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.05.2021 в 00:59
Главное чтобы Заре повезло со жребием,а Ворскла и Колос и так пройдут в группу,топ команд там нет, ведь они уже в группе,а значит всякие Шленски с Ардами и Пушкашами они должны выносить!!!
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