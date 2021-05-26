  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вильярреал - МЮ: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЕ? Тест от UA-Футбол
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильярреал - МЮ: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЕ? Тест от UA-Футбол

Лига Европы
(1 голосов)

На десять вопросов есть три минуты

Вильярреал - МЮ: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЕ? Тест от UA-Футбол

фото - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 мая, в польском Гданьске пройдет финал Лиги Европы сезона 2020/2021 годов. За трофей поборются испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед", который четыре года назад уже выигрывал этот турнир.

Перед решающим поединком ЛЕ мы предлагаем вам вспомнить путь команд к этому финалу, пройдя наш квиз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...