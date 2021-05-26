Лига Европы
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Вильярреал - МЮ: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЕ? Тест от UA-Футбол
На десять вопросов есть три минуты
фото - Олександр Приходько
Сегодня, 26 мая, в польском Гданьске пройдет финал Лиги Европы сезона 2020/2021 годов. За трофей поборются испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед", который четыре года назад уже выигрывал этот турнир.
Перед решающим поединком ЛЕ мы предлагаем вам вспомнить путь команд к этому финалу, пройдя наш квиз.
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