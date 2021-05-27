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Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UEFA
В финале Лиги Европы в польском Гданьске встречаются испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед. После первого тайма встречи счёт 1:0 в пользу Жёлтой субмарины. Единственный гол забил Херард Морено. Однако после перерыва Эдинсон Кавани восстановил паритет.
Вильярреал - МЮ 1:1
Голы: Морено 29 - Кавани 57
Гол Морено
Гол Кавани
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
27.05.2021 в 00:14
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