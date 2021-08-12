Лига Европы. Рапид проиграл, но вышел на Зарю, успех финнов, проход Селтика и Галатасарая

Лига Европы, третий квалификационный раунд

“Алашкерт” Армения – “Кайрат” Казахстан 3:2 (первый матч 0:0)

Голы: Жозе Эмбало 43, Жозе Эмбало 50, Глишич 103 – Абикен 45+1, Шушеначев 61

Удаления: Поляков 62 (“Кайрат”), Абикен 92 (“Кайрат”)

“Шахтер” Караганда, четвертая команда чемпионата Казахстана-2020, продолжает участие в еврокубках, переиграв “Колос”. Третья "Астана" уже вылетела, а “Кайрат” опускается турниром ниже – из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций. В плей-офф же Лиги Европы вышел армянский чемпион “Алашкерт”.

“Алашкерт” дважды выходил вперед, “Кайрат” дважды отыгрывался. Армянский клуб забивал голы после контратак – ключевым было подключение 28-летнего португальского путешественника Жозе Эмбало, ранее игравшего в клубах Кипра, Польши, ЮАР, Румынии и Исландии. Замечательным было второй гол Эмбало (не путать со швейцарцем Эмболо) – португальский форвард стартовал еще со своей половины поля, а в штрафной “Кайрата” на дриблинге качнул двух защитников казахского клуба.

“Кайрат” же свои два гола забил после стандартов.

Баланс в игре был нарушен на 62-й минуте, когда беларус Поляков получил прямую красную карточку. Хавбек “Кайрата” пошел в подкат с высоко поднятой ногой, и бельгийский рефери отреагировал на этот фол бескомпромиссно. В основное время “Алашкерт” не смог воспользоваться большинством, но в овертайме “Кайрат” остался вообще вдевятером, и армянская команда все же дожала гостей. В следующем раунде "Алашкерт" сыграет с шотландским "Рейнджерсом".

“ХИК” Финляндия – “Нефтчи Баку” Азербайджан 3:0 (первый матч 2:2)

Голы: Рику Риски 46, Роопе Риски 60 (пен.), Роопе Риски 89

Без Лиги Европы остается и чемпион Азербайджана “Нефтчи”. В то же время финский ХИК гарантировал себе как минимум групповой раунд Лиги конференций, что можно назвать большим достижением для финского футбола. Победа над “Нефтчи” получилась семейной. Все три гола в ворота азербайджанцев забили брать Рику и Роопе Риски. В плей-офф “ХИК” сыграет против “Фенербахче”.

“Анортосис Фамагуста” Кипр – “Рапид Вена” Австрия 2:1 (первый матч 0:3)

Голы: Лафферти 45+2, Руссиас 88 – Кара 64

“Рапид” сделал хороший задел в первом матче, но гол известного в прошлом форварда сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти подарил “Анортосису” надежду. Однако второй тайм все расставил на свои места. Кара отыграл один мячу “Рапиду” и киприотам нужно было забивать снова трижды. “Анортосис” остановился на одном мяче. Впереди у “Рапида” матчи плей-офф с “Зарей”.

“Жальгирис” Литва – “Мура” Словения 0:1 (первый матч 0:0)

Гол: Коус 12

“Мура” стала чемпионом Словении в прошлом сезоне, набрав с “Марибором” одинаковое количество очков. Однако благодаря лучшей разницей мячей (+1 гол!) “Мура” стала чемпионом и отправилась в квалификации Лиги чемпионов, в то время как “Марибор” досталась Лига конференций, из которой гегемон словенского футбола уже вылетел. А вот “Мура” как минимум добилась группы Лиги конференций, переиграв в третьем квалификационном раунде Лиги Европы “Жальгирис”. В плей-офф словенский клуб встретится со “Штурмом”.

"Сент-Джонстон" Шотландия - "Галатасарай" Турция 2:4 (первый матч 1:1)

Голы: Сипе 39 аг, О'Холларон 90 + 4 - Диане 30, Актюркоглу 64, Фегули 70, Килинк 90+2

Стамбульский гранд, который, по слухам, активно интересуется Андреем Ярмоленко, заставил понервничать своих болельщиков. Сначала львы не смогли обыграть шестую команду чемпионата Шотландии на своем поле. А тогда позволили ей сравнять счет в конце первого тайма ответного матча. Впрочем, "Сент-Джонстон" это все же не ПСВ, от которого "Галатасарай" вылетел из Лиги Чемпионов. После перерыва подопечные Фатиха Терима смогли воплотить свою ощутимое преимущество в забитые голы. Особенно отличился 22-летний Керем Актюркоглу, который забил сам и ассистировал Фегули.

"Селтик" Шотландия - "Яблонец" Чехия 3:0 (первый матч 4:2)

Голы: Тернбулл 26, 55, Форрест 73

После досадного вылета от "Мидтюланда" из Лиги Чемпионов (в овертайме) зелено-белые должны были доказывать и фанатам, и самим себе, что они все еще чего-то стоят. А для австралийца Анге Постекоглу - это вообще был вопрос "выживания" в европейском футболе. 55-летний специалист каким-то чудом оказался на тренерском мостике исторического гранда, хотя работал только с австралийскими и японским клубом (совсем короткий период с греческим "Панахаики" не берем в счет). Поражение и в Лиге Европы, очевидно, означало бы увольнение. К счастью для "Селтика" и его тренера, "Яблонец" - команда не того уровня, которая может помешать пройти в следующий раунд. Хотя вопросов по игре шотландцев более чем достаточно. Чехи не уступали во владении мячом и при этом нанесли в два раза больше ударов по воротам - 4 против 8. Но счет на табло. В данном случае можем говорить о разнице в классе футболистов.