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ЛЕ. Легия в гостях прибила Спартак. А дальше Лестер и Наполи
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Фото - ФК Легия / автор неизвестен
"Спартак" как вице-чемпион России не попал в группу Лиги чемпионов, уступив в третьем раунде квалификации лиссабонской "Бенфике". Однако и Лига Европы, как показывает практика, - это не совсем уровень второй силы "на две головы сильнее чемпионата". Сегодня "Спартак" на своем поле принимал "Легию" и проиграл 0:1. А это теоретически самый простой соперник квартета.
Поляки в течение матча не владели инициативой, несколько раз оказывались на грани провала (даже каркас ворот однажды спас Боруца), но в конце основного времени сработала замена. Лирим Кастрати, который на 59-й минуте заменил украинца Игоря Харатина, откликнулся на фланговую передачу еще одного футболиста, поднявшегося со скамейки резервистов Эрнеста Мучи. Просто, но эффективно.
У "Спартака" было слишком мало времени, чтобы отыграться. Россияне пропустили и вторую контратаку, но это взятие ворот отменили из-за офсайда. Однако никто не отменит трех очков для "Легии" и статуса аутсайдера для представителя страны-агрессора. Далее у "Спартака" в этой группе "Лестер" и "Наполи". Счастливого пути.
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Лига Европы. Группа С. Первый тур
"Спартак" (Москва, Россия) - "Легия" (Варшава, Польша) 0:1
Гол: Кастрати 90+1
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