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ЛЕ. Легия в гостях прибила Спартак. А дальше Лестер и Наполи

Лига Европы
(2 голосов)

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ЛЕ. Легия в гостях прибила Спартак. А дальше Лестер и Наполи

Фото - ФК Легия / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Спартак" как вице-чемпион России не попал в группу Лиги чемпионов, уступив в третьем раунде квалификации лиссабонской "Бенфике". Однако и Лига Европы, как показывает практика, - это не совсем уровень второй силы "на две головы сильнее чемпионата". Сегодня "Спартак" на своем поле принимал "Легию" и проиграл 0:1. А это теоретически самый простой соперник квартета.

Поляки в течение матча не владели инициативой, несколько раз оказывались на грани провала (даже каркас ворот однажды спас Боруца), но в конце основного времени сработала замена. Лирим Кастрати, который на 59-й минуте заменил украинца Игоря Харатина, откликнулся на фланговую передачу еще одного футболиста, поднявшегося со скамейки резервистов Эрнеста Мучи. Просто, но эффективно.

У "Спартака" было слишком мало времени, чтобы отыграться. Россияне пропустили и вторую контратаку, но это взятие ворот отменили из-за офсайда. Однако никто не отменит трех очков для "Легии" и статуса аутсайдера для представителя страны-агрессора. Далее у "Спартака" в этой группе "Лестер" и "Наполи". Счастливого пути.

Отметим, что Россия конкурирует с Украиной в Таблице коэффициентов и сейчас опережает нашу страну на 0,281 балла. Обо всех перипетиях этой борьбы можно узнавать в профильном телеграм-канале про Таблицу коэффициентов >>>.

Лига Европы. Группа С. Первый тур
"Спартак" (Москва, Россия) - "Легия" (Варшава, Польша) 0:1
Гол: Кастрати 90+1

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В статье: Спартак (Москва) Легия (Варшава)
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Комментарии (10)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 20:47
пшеки норм, непростая победа на классе
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 19:55
Какая катсапоболь
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+8
0
Algrab (Костопiль)
15.09.2021 в 19:54
Приємна новина....
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+10
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
15.09.2021 в 19:52
Зовсім у Спартака, та і взагалі в рос.футболі кепські справи. Там, бачу, на футбол забили великий болт. А в колись в групі ЛЧ вони ту Легію і вдома і в гостях шпілі-вілі). Ну то було давно і неправда).
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+4
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
15.09.2021 в 19:53
У нас ще й Металіст може в Європі користь принесе, а там дивись і обійдемо Россію в табл.коефіцієнтів.
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+3
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
15.09.2021 в 20:55
А ще колись вони і з Інтером в нічию грали. Хоча Динамо їх драло за будь-якої нагоди - в останнє їх Міля возив ще...
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 19:52
Русские как всегда радуют, молодцы
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+10
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
15.09.2021 в 19:51
М'ясо геть протухло...
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+10
0
аr_UPL (Киев)
15.09.2021 в 19:45
дно воно і є дно, тішить те, що в нас хоч два клуба є трохи вище дна
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+9
0
Skotparker
15.09.2021 в 19:45
Неплохо поляки фашистов мокнули
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+12
0


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