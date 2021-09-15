ЛЕ. Легия в гостях прибила Спартак. А дальше Лестер и Наполи

"Спартак" как вице-чемпион России не попал в группу Лиги чемпионов, уступив в третьем раунде квалификации лиссабонской "Бенфике". Однако и Лига Европы, как показывает практика, - это не совсем уровень второй силы "на две головы сильнее чемпионата". Сегодня "Спартак" на своем поле принимал "Легию" и проиграл 0:1. А это теоретически самый простой соперник квартета.

Поляки в течение матча не владели инициативой, несколько раз оказывались на грани провала (даже каркас ворот однажды спас Боруца), но в конце основного времени сработала замена. Лирим Кастрати, который на 59-й минуте заменил украинца Игоря Харатина, откликнулся на фланговую передачу еще одного футболиста, поднявшегося со скамейки резервистов Эрнеста Мучи. Просто, но эффективно.

У "Спартака" было слишком мало времени, чтобы отыграться. Россияне пропустили и вторую контратаку, но это взятие ворот отменили из-за офсайда. Однако никто не отменит трех очков для "Легии" и статуса аутсайдера для представителя страны-агрессора. Далее у "Спартака" в этой группе "Лестер" и "Наполи". Счастливого пути.

Отметим, что Россия конкурирует с Украиной в Таблице коэффициентов и сейчас опережает нашу страну на 0,281 балла. Обо всех перипетиях этой борьбы можно узнавать в профильном телеграм-канале про Таблицу коэффициентов >>>.

Лига Европы. Группа С. Первый тур

"Спартак" (Москва, Россия) - "Легия" (Варшава, Польша) 0:1

Гол: Кастрати 90+1