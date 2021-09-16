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Вест Хэм без Ярмоленко в старте не оставил шансов загребскому Динамо

Лига Европы
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Хорваты ничего не продемонстрировали в домашнем матче

Вест Хэм без Ярмоленко в старте не оставил шансов загребскому Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверное, большинство украинских болельщиков отказалось от просмотра данного матча еще после оглашения стартовых составов, ведь Андрей Ярмоленко остался в запасе. Однако поединок получился достаточно интересным, хоть и мяч постоянно шёл в одну сторону - к воротам "Динамо" Загреб.

В самом начале встречи было видно, что хорваты достаточно мотивированы на этот матч. Это не просто так, ведь клуб достаточно просто потерял в этом сезоне Лигу чемпионов. Напомним, в плей-офф самого престижного европейского турнира "Динамо" проиграло "Шерифу" Юрия Вернидуба (3:0 по двум матчам). В первые 10-15 минут контроль мяча был в основном за загребцами, но позже стало понятно, что "Вест Хэм" специально давал играть сопернику.

На 22-й минуте Лауритсен отдал достаточно неудобный пас по диагонали на Катарина. Защитнику пришлось играть на вратаря, так как все другие партнеры были закрыты, и передача вышла крайне неудачной. Антонио перехватил мяч, без проблем переиграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота. Таким образом "молотобойцы" повели в гостевой встрече.

Стоит обратить внимание на то, что после пропущенного мяча "Динамо" село в оборону, полностью забыв об атаках и движении вперед. Результатом этого стал второй гол англичан уже после перерыва. Деклан Райс сам прорвался левым флангом, обыграл защитника и пробил низом. Мяч прошел четко между ног Ливаковичу. После этого стало окончательно понятно, что у хорватов сегодня ничего не получится. Хозяева поля смирились с поражением уже в начале второго тайма.

Что касается Андрея Ярмоленко, то он появился а поле только на 83-й минуте и практически не имел моментов, чтобы проявить себя. На 90+2-й минуте украинец получил шанс пробить по воротам после ошибки соперника в защите, но удар не получился акцентированным. К сожалению, можно констатировать, что Мойес поки совсем не доверяет нашему соотечественнику.

Лига Европы 2021/22, первый тур

Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2

Голы: Антонио (22), Райс (50)

Динамо: Ливакович, Лауритсен, Катарин (Юріч 46), Сутало, Франич, Мишич (Толич 75), Адеми, Ристовски (Мохаррами 63), Иванушец (Гояк 84), Оршич (Менало 84), Петкович.

Вест Хэм: Фабьянски, Кресуэлл, Диоп, Зума, Фредерикс, Соучек, Райс (Нобл 82), Форналс (Масуаку 83), Лансини (Бенрахма 51), Влашич (Боуэн 69), Антонио (Ярмоленко 83).

Предупреждения: Мишич (67) - Лансини (32)

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В статье: Лига Европы Динамо (Загреб) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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