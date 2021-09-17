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В ворота Буде Глимт Заря забила свой 50-й гол в еврокубках

Лига Европы
(1 голосов)

Хоть какое-то утешение после провального матча

В ворота Буде Глимт Заря забила свой 50-й гол в еврокубках

FK Bodø/Glimt

Новина українською

В матче 1-го тура Лиги конференций с "Буде/Глимт" (1:3) "Заря" забила свой юбилейный, 50-й мяч в еврокубках.

46 раз луганчане поражали ворота соперников в Лиге Европы, 3 - в Кубке чемпионов и 1 - в Лиге конференций. 23 гола черно-бело-красные провели дома и 27 - в гостях.

Между тем автор юбилейного гола Артем Громов забил свой 55-й мяч в карьере. 47 раз он отличился в чемпионатах Украины, 5 - в еврокубках и 3 - в Кубке Украины.

При этом, 28 взятий ворот Артем совершил в рядах "Ворсклы" и 27 - в составе "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Djarik87 (Киевская область)
17.09.2021 в 17:56
Давайте похлопаем им
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pilips111 (Чернигов)
17.09.2021 в 17:51
Все рады
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