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Таблица коэффициентов. Украинские потери и достижения конкурентов в ЛЧ. На очереди - матч Зари и другие поединки ЛЕ и ЛК
Анонс матчей игрового дня Лиги Европы и Лиги конференций
Фото: ФК Заря
Украина осталась без побед в Лиге чемпионов и набрала меньше очков (1), чем конкуренты Бельгия (2), Австрия (2) и Россия (2). Однако будем откровенны – учитывая уровень соперников "Шахтера" и "Динамо", хорошо, что не ноль. В Таблицу коэффициентов упали 0,2 балла за ничью "горняков" с "Интером".
Далее – матч "Зари" в Лиге конференций, но и здесь соперник грозный – "Рома". А вот у конкурентов будет больше возможностей набрать очки. В Лиге Европы и Лиге конференций Россия сыграет двумя командами, Сербия – двумя командами, Шотландия – двумя командами, Бельгия – тремя командами, Австрия – тремя командами.
Список интересных для нас поединков в контексте Таблица коэффициентов (победы команд, что выделены жирным, будут полезны для Украины в контексте коэффициентов):
Лига конференций
- "Заря" (Украина) 19:45 "Рома" (Италия);
- ЛАСК (Австрия) 19:45 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Гент" (Бельгия) 19:45 "Анортосис" (Кипр);
- "Партизан" (Сербия) 19:45 "Флора" (Эстония).
Лига Европы
- "Спарта" (Чехия) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Штурм" (Австрия) 19:45 ПСВ (Нидерланды);
- "Наполи" (Италия) 19:45 "Спартак" (Россия);
- "Антверпен" (Бельгия) 19:45 "Айнтрахт" (Германия);
- "Лудогорец" (Болгария) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Лацио" (Италия) 22:00 "Локомотив" (Россия);
- "Селтик" (Шотландия) 22:00 "Байер" (Германия);
- "Генк" (Бельгия) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Рапид" (Австрия).
Сейчас (после матчей вторника и среды) констатируем сокращение отставания от Шотландии и увеличение отрыва от Сербии, но увеличение отставание от России и Австрии, уменьшение отрыва от Бельгии в общей Таблицы коэффициентов. Поздно ночью картина второго тура будет полна.
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