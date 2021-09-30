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Таблица коэффициентов. Украинские потери и достижения конкурентов в ЛЧ. На очереди - матч Зари и другие поединки ЛЕ и ЛК

Лига Европы
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Анонс матчей игрового дня Лиги Европы и Лиги конференций

Таблица коэффициентов. Украинские потери и достижения конкурентов в ЛЧ. На очереди - матч Зари и другие поединки ЛЕ и ЛК

Фото: ФК Заря

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина осталась без побед в Лиге чемпионов и набрала меньше очков (1), чем конкуренты Бельгия (2), Австрия (2) и Россия (2). Однако будем откровенны – учитывая уровень соперников "Шахтера" и "Динамо", хорошо, что не ноль. В Таблицу коэффициентов упали 0,2 балла за ничью "горняков" с "Интером".

Далее – матч "Зари" в Лиге конференций, но и здесь соперник грозный – "Рома". А вот у конкурентов будет больше возможностей набрать очки. В Лиге Европы и Лиге конференций Россия сыграет двумя командами, Сербия – двумя командами, Шотландия – двумя командами, Бельгия – тремя командами, Австрия – тремя командами.

Список интересных для нас поединков в контексте Таблица коэффициентов (победы команд, что выделены жирным, будут полезны для Украины в контексте коэффициентов):

Лига конференций

  • "Заря" (Украина) 19:45 "Рома" (Италия);
  • ЛАСК (Австрия) 19:45 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Гент" (Бельгия) 19:45 "Анортосис" (Кипр);
  • "Партизан" (Сербия) 19:45 "Флора" (Эстония).

Все матчи игрового дня Лиги конференций:

Таблица коэффициентов. Украинские потери и достижения конкурентов в ЛЧ. На очереди - матч Зари и другие поединки ЛЕ и ЛК - изображение 1

Лига Европы

  • "Спарта" (Чехия) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия);
  • "Штурм" (Австрия) 19:45 ПСВ (Нидерланды);
  • "Наполи" (Италия) 19:45 "Спартак" (Россия);
  • "Антверпен" (Бельгия) 19:45 "Айнтрахт" (Германия);
  • "Лудогорец" (Болгария) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Лацио" (Италия) 22:00 "Локомотив" (Россия);
  • "Селтик" (Шотландия) 22:00 "Байер" (Германия);
  • "Генк" (Бельгия) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Рапид" (Австрия).

Все матчи игрового дня Лиги Европы:

Таблица коэффициентов. Украинские потери и достижения конкурентов в ЛЧ. На очереди - матч Зари и другие поединки ЛЕ и ЛК - изображение 2

Сейчас (после матчей вторника и среды) констатируем сокращение отставания от Шотландии и увеличение отрыва от Сербии, но увеличение отставание от России и Австрии, уменьшение отрыва от Бельгии в общей Таблицы коэффициентов. Поздно ночью картина второго тура будет полна.

Читайте такжеВлияние результатов на Таблицу коэффициентов, позиции Украины - в телеграм-канале >>>

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Лига конференций
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