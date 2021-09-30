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ЛЕ. Вест Хэм благодаря предголевому паса Ярмоленко уверенно побеждает Рапид

Лига Европы
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Андрей снова победил австрийцев

ЛЕ. Вест Хэм благодаря предголевому паса Ярмоленко уверенно побеждает Рапид

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, группа H, второй тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Уже во второй раз в своей карьере Ярмоленко побеждает в "Рапида" (впервые в 2013-м году). Для Андрея это был тяжелый поединок, где ему не сильно доверяли партнеры. В основном украинец должен был сам забирать мяч, поэтому многие и удачно работал на оборону. Для "Вест Хэма" же это вторая подряд победа 2:0 в Лиге Европы - лидерство в группе окончательно захвачено.

Без раздумий "молотобойцы" ушли вперед со стартовых минут встречи. Сразу же на седьмой минуте "Олимпийский" должен был праздновать дебютный забитый гол на стадионе в рамках группового этапа ЛЕ. Однако после навеса от Нобла удар головой Райса на себя приняла правая стойка. Первым на добивании был Диоп, но ему трудно было пробить стену из оппонентов - мяч проскакал слева от цели. На 27-й минуте вновь подопечные Мойеса попали в каркас ворот. На этот раз Доусон проверил на прочность уже левую стойку.

"Рапид" за первые полчаса так и не смог огрызнуться. А вот наступления "Вест Хэма" наконец воплотились в результат. Ярмоленко очень красивой разрезной передачей нашел Антонио, который принял мяч и прострелил на Райса, а тот - перевел в ворота. Второй гол для английского опорника во втором матче в Лиге Европы.

После перерыва картина на поле не изменилась. Правда, моментов у ворот Гартлера стало меньше. Хозяева шли в атаку, и даже очень часто, но опасности от их действий не было. Красок этому матчу решил принести арбитр, назначив пенальти за несуществующий фол Джонсона против Грюль. VAR все расставил на свои места: австрийский форвард сам заплел себе ноги. Трудно "Рапиду" было что-то создать. Даже если и доходили до штрафной соперников подопечные Кюбауера, то их индивидуальные уровни были на низком уровне.

Под конец встречи гости еще и начали проваливаться в обороне. Сначала выход один на один не реализовал Боуэн, а затем Бенрахма установил окончательный результат на табло. Саид будучи перед оппонентом пробил мимо и мимо голкипера. Здесь класс взял верх.

"Вест Хэм" - "Рапид" 2:0

Гол: Деклан Райс 29, Саид Бенрахма 90+4

"Вест Хэм": Ареола - Джонсон, Доусон, Диоп, Крессвелл - Нобл (Соучек 62), Райс, Бенрахма - Ярмоленко (Форнальс 76), Антонио (Боуэн 62), Влашич (Лансини 62)

"Рапид": Гартлер - Эмануэль, Граймль (Стойкович 62), Уиммер, Ульманн (Ауэр 75) - Петрович (Любичич 81), Граховац - Арас, Кнасмюллер, Фунтас (Китагава 62) - Кара (Грюль 62)

Предупреждения: Диоп 75 - Граховац 44, Граймль 57

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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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