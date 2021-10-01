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Харатин в деле. ВИДЕО, как Легия обыграла Лестер
Смотреть видео обзор матча Легия - Лестер, Лига Европы, 30 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Легия - Лестер, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Украинский хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, в котором варшавская команда одержала минимальную победу благодаря голу азербайджанского форварда Эмрели. Легия таким образом имеет максимум очков после двух туров, у Лестера лишь один балл.
Лига Европы. Группа С
Легия - Лестер 1:0
Гол: Эмрели 31
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