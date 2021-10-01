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Харатин в деле. ВИДЕО, как Легия обыграла Лестер

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Легия - Лестер, Лига Европы, 30 сентября 2021

Харатин в деле. ВИДЕО, как Легия обыграла Лестер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Легия - Лестер, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Украинский хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, в котором варшавская команда одержала минимальную победу благодаря голу азербайджанского форварда Эмрели. Легия таким образом имеет максимум очков после двух туров, у Лестера лишь один балл.

Лига Европы. Группа С
Легия - Лестер 1:0
Гол: Эмрели 31

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин Лестер Сити
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