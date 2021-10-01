Харатин в деле. ВИДЕО, как Легия обыграла Лестер

Вашему вниманию видео обзор матча Легия - Лестер, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Украинский хавбек Игорь Харатин отыграл весь матч, в котором варшавская команда одержала минимальную победу благодаря голу азербайджанского форварда Эмрели. Легия таким образом имеет максимум очков после двух туров, у Лестера лишь один балл.

Лига Европы. Группа С

Легия - Лестер 1:0

Гол: Эмрели 31